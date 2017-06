Risto está blandito desde que se casó

20 jun 2017 alessandra Pagliacci

El programa 'Operación Triunfo' (OT) le dio la oportunidad de cumplir su sueño en el mundo musical. El resto ha sido duro trabajo y mucho esfuerzo.

Tras dos discos, el último lanzado en 2015, 'Invencible', Ángel Capel ha vuelto con nuevo single, 'Sin ti me muero', y se está abriendo hueco entre los temazos del verano gracias a su ritmo fresco y contagioso buen rollo, muy bailable.

Corazón ¿Qué diferencia hay entre este trabajo y lo anterior?

Ángel Capel El sonido y el ritmo ha cambiado bastante. De cara al verano, es superfresco y diferente a lo que he hecho siempre. Me daba un poco de miedo que la gente pensara que era muy raro, pero al final encontré a un productor que supo no desviarme mucho de lo que es mi identidad y estoy muy contento.

C. ¿Qué tal ha sido la acogida?

A. C. Muy buena. Me gusta leer todo tipo de críticas porque todo suma y ayuda. Ojalá se convirtiese en el éxito del verano, pero me conformo con que a la gente le guste y la canción les transmita alegría. Es un trabajo muy madurado y hecho a conciencia. Ahora vamos a centrarnos en la promoción de este single y ya de cara al otoño e invierno, no sé si sacaré otra canción o directamente disco.

C. Como exconcursante, ¿qué opina del regreso de OT?

A. C. Estoy encantado e impaciente. Se me han puesto los pelos de punta al recordarlo. Hay muchos talent show dedicados a la música, que es algo muy bueno, pero para mí, no hay ninguno como Operación Triunfo. Me dio la oportunidad de vivirlo desde dentro y cantar ante un gran público. Si me dan a elegir un programa musical, me quedo con OT, siempre.

C. Con todo esto de los reencuentros, ¿le gustaría uno con los de su edición?

A. C. Sí. La suerte que tenemos es que estamos conectados a través del teléfono. Tenemos un grupo de whatsapp y hablamos semanalmente. Al final, como en todos sitios, tienes más afinidad con uno que con otros, pero nos llevamos muy bien. Generé un grupo de amigos que ojalá sigan ahí siempre.

C. ¿Qué ha cambiado en su vida desde que salió de OT hasta ahora?

A. C. Tuve muchísima suerte porque he podido publicar dos discos, grabar algunas colaboraciones y ahora sacar nuevo single, que es muy complicado. He aprendido mucho, he conocido a músicos muy buenos y he podido cantar con ellos. También me empujó a salir de la zona de confort, cambiar de ciudad y conocer a mucha gente.

C. ¿Qué le parece el papel de Risto Mejide en All You Need is love? Ya no es un tío tan duro...

A. C. Desde que se ha casado está un poco ‘blandito’. Lo sigo porque en el programa trabaja mi amiga Irene Junquera, y se ha puesto un poco tierno. Entre el programa, que trata de amor y estar enamorado...

C. Su nuevo sencillo, Por ti me muero, ¿va dirigido a alguien en especial?

A. C. (Risas) Va por la gente que sigue ahí. Ya no solo porque la canción habla de una historia de amor, también pensando en todos los que después de ocho años continúan a mi lado y los seguidores que apoyan mi música.

