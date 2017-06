Soy muy feliz junto a Marc

20 jun 2017 Carlos Pérez Gimeno

Tan solo unos días antes de su boda con el futbolista Marc Bartra, la periodista Melissa Jiménez (29) pasó por Madrid para ejercer de madrina de la presentación de la plataforma de viajes Airbnb.

"Tanto a Marc como a mí nos encanta viajar. Ahora lo hacemos con nuestra hija, Gala, y los tres disfrutamos mucho", comenta la presentadora. Queda, eso sí, la incógnita de si se irán de luna de miel tras su boda, que se celebró en Barcelona el pasado domingo 18 de junio.

Corazón ¿Está nerviosa con los preparativos de la boda?

Melissa Jiménez No estoy nada nerviosa. Ya está todo organizado y estoy deseando que llegue. Me hace mucha ilusión y me siento muy feliz junto a Marc.

C. ¿Cómo está el novio?

M. J. Igual de feliz que yo, estamos encantados. Él tampoco está nada nervioso. Y ahora, pasándoselo muy bien en Ibiza con sus amigos, de despedida de soltero.

C. La suya fue en Marruecos. Imaginamos que lo pasaría genial.

M. J. Sí. Me fui con mi hermana y unas amigas. Fueron unos días que no olvidaré nunca, todas disfrutamos mucho. Hicimos mil cosas, no paramos... Fue maravilloso. Seguro que Marc lo pasa igual de bien.

C. ¿Ya han elegido dónde se irán de luna de miel?

M. J. Todavía no lo sabemos, porque Marc ha cambiado de entrenador y no sabemos si tiene que volver antes a Alemania. Hemos visto varios destinos, pero lo iremos decidiendo sobre la marcha. A mí los planes improvisados también me gustan.

C. No quieren regalos. De hecho a sus invitados les han dicho que ese dinero lo envíen a obras sociales. ¿Por qué tomaron esa decisión

M. J. Creo que cuando te conviertes en padre hay un chip, que cambia. Eso también nos lo han dicho los nuestros. Por desgracia hay muchos niños que están enfermos. Tengo una prima que trabaja en un hospital con niños con cáncer y es un tema que nos toca mucho a los dos. Hay veces que queremos hacer donaciones y no sabemos muy bien ni las vías ni cómo hacerlas ni tampoco la cantidad. Creo que esta es una buena forma y que es bonito hacerlo así y ayudar a esos niños y a sus padres, que sufren mucho.

La pareja, durante el esperadísimo día. pinit gtres'

C. ¿Cómo se encuentra Marc después del atentado?

M. J. Gracias a Dios, no le ocurrió nada y ya está superado. Los dos somos muy positivos y este tipo de cosas hacen que lo seamos aun más.

C. ¿Tiene ganas de volver a instalarse en España?

M. J. Estoy muy bien en Alemania, se vive muy tranquilo. Aunque confiamos que algún día regresaremos.

C. ¿Se plantean aumentar la familia a corto plazo?

M. J. Nos gustaría, pero sin poner fechas para un nuevo embarazo. Cuando tenga que ser, será. Ya lo iremos viendo, de momento, estamos muy bien así.

C. Es periodista deportiva y se casa con un futbolista pero... ¿le gusta el fútbol?

M. J. No soy muy futbolera, pero sí veo los partidos en los que juega Marc. Sin embargo, a quien de verdad le gusta es a la niña, que también me ha salido motera (risas).

Mi hija ha salido futbolera"

C. Marc ha sido jugador del Barcelona. ¿Cómo le ha sentado que ganara la Liga el Real Madrid?

M. J. No solemos hablar de fútbol. Yo no entiendo mucho, y la verdad es que no sé cómo le ha sentado.

C. Cómo periodista deportiva, ¿qué le pareció la final de Roland Garros?

M. J. Espectacular. Mientras veía el informativo, pensaba que no había deportista como Rafa Nadal. Es increíble, a parte de un ejemplo para todos los deportistas. No siempre tienes que estar en la cumbre dando el cien por cien, que él lo ha dado y con creces, pero después de un momento de bajón retomarlo todo, volver a ganar y estar como está ahora, en boca del todo el mundo, es una maravilla. Reitero que me parece un auténtico ejemplo.

