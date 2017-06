Inés Sastre: "A Sotogrande voy sola con mi hijo"

20 jun 2017

El próximo día 23 de junio la modelo y actriz Ines Sastre (43) hará las maletas para instalarse en su casa de Sotogrande (Cádiz) junto a su hijo Diego. Serán dos meses de verano con el único objetivo de afianzar los lazos del niño con sus amigos españoles y disfrutar de la tranquilidad en ese rincón en el que ha encontrado más que un remanso de paz.

Hasta esa fecha, Inés ultima en París todos los preparativos para cerrar la casa durante ese tiempo: desde equiparse con ropa para las largas sesiones de golf que suele practicar en Sotogrande a comprar los bañadores nuevos para un hijo que cada año da el estirón. «Me muero de ganas porque llegue el día 23 y viajemos a España. Cuando vives en una gran ciudad como París necesitas ese espacio junto al mar y la naturaleza. Los dos somos felices allí y me encanta que mi hijo tenga también costumbres españolas y mantenga el vinculo con sus raíces maternas», comenta.

Está con una amiga en una brasserie de la capital gala «celebrando el fin de curso de nuestros hijos» y desde allí me desmiente los rumores de que podría haber encontrado el amor. «No tengo pareja y no entiendo cómo han dicho que salgo con una persona que además era gordo y ha adelgazado. Me parece poco bonito hablar así de alguien. No sé de dónde surgen esas historias, porque a Sotogrande voy sola con mi hijo», aclara.

Sus amores

Lo cierto es que el currículo sentimental de Inés tiene un largo historial con relaciones que siempre han tenido fecha de caducidad. Su único matrimonio fue con Álex Corrias, un empresario de la comunicación con sede en Roma con el que estuvo casada un año y tuvo a su hijo.

Muchos recuerdan su primer amor con Antonio Fournier y también su breve relación con Colate. Serían casi los únicos españoles que han estado unidos a la modelo, ya que el resto de sus parejas conocidas son extranjeros. Desde los rumores que la relacionaron con el golfista Colin Montgomerie, al británico Nick Taylor, pasando por el belga Michel de Maleingreau o el francés Gregorei, así como el productor Jean Luc Delarue. Divertida y guapa, Inés se dispone a pasar su largo verano en España sin pareja. Por lo menos eso es lo que asegura.