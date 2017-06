Muere el rapero Prodigy a los 42 años

21 jun 2017 corazón / agencias

El rapero estadounidense Albert Johnson, conocido por el nombre artístico Prodigy y por ser uno de los dos integrantes del grupo Mobb Deep, falleció a las 42 años en Las Vegas (EEUU), informó hoy la revista Rolling Stone.

El representante de Mobb Deep confirmó a la publicación el fallecimiento de Prodigy después de que fuera hospitalizado tras un concierto en Las Vegas debido a las complicaciones causadas por la anemia falciforme que sufría desde que nació.

Las causas exactas de su muerte tienen que ser todavía determinadas"

"Las causas exactas de su muerte tienen que ser todavía determinadas. Nos gustaría dar las gracias a todos por respetar la privacidad de la familia en este momento", añadió el representante.

Su compañero de aventuras musicales, Havoc (Kejuan Muchita), publicó hoy una fotografía junto a Prodigy en su perfil de la red social Instagram con un sencillo mensaje: "Para siempre".

Forever Una publicación compartida de Havoc of Mobb Deep (@mobbdeephavoc) el 20 de Jun de 2017 a la(s) 11:32 PDT

Originarios del barrio de Queens en Nueva York, Mobb Deep alcanzaron un importante notoriedad en los años 90 dentro de la escena hardcore y gangsta del rap de la costa este estadounidense.

Entre sus trabajos destacaron álbumes como 'The Infamous' (1995) y 'Hell on Earth' (1996) y canciones como 'Shook Ones, Pt. II'.

Prodigy, que también lanzó una carrera en solitario cuyo último disco 'Hegelian Dialectic - The Book of Revelation' se publicó el pasado enero, estuvo tres años en prisión, de 2008 a 2011, tras ser condenado por posesión de armas.