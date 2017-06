Ser finalista del Planeta me ha recordado que la suerte no existe

C. ¿Podría explicar de qué patología se trata?

A.S. La padezco desde los 21 años. Es un síndrome neurodegenerativo que tiene como síntomas la sordera y atrofía muscular. Como hay poca información sobre ello, siempre digo que cada caso es un mundo. Mi sordera fue el primer síntoma y se desarrolló a los 14 o 15 años, y hasta los 21 no tuve ninguna otra señal que me advirtiera de ello. En esa época, sufrí una disfagia severa (imposibilidad de deglución) y me tuvieron que poner una sonda gástrica, pero a base de logopedia, rehabilitación y cabezonería, en dos años conseguí volver a comer. El caminar también se vio afectado, pero gracias a unas férulas equinas en ambos pies vuelvo a caminar y a hacer deporte sin problemas.

C. ¿Su enfermedad ha sido una barrera para lograr sus metas o un trampolín?

A.S. Me ha puesto a prueba en todos los aspectos y me siento muy orgullosa de mi respuesta. Nada ni nadie nos puede preparar para ello y en ese momento, solo hay dos opciones: das lo mejor de ti o dejas que la situación te venza. Por eso, no es que me haya empujado a lograr mis objetivos, es que me ha arrojado hasta mis sueños.