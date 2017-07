Este aniversario nos pilla en lo mejor de nuestra historia

1 jul 2017

Está en su mejor momento, porque el 20º aniversario del programa Corazón, de TVE, tiene vida para otros tantos.

Relajada, feliz y sincera Anne Igartiburu (48) se confiesa y da las claves del éxito profesional que lleva saboreando desde hace dos décadas.

Recordamos con ella cómo fueron sus inicios y cómo ha ido evolucionando el programa a lo largo de estos años.

Corazón Dice el tango que «20 años no es nada», pero no creo que sea muy cierto. Si miramos hacia atrás, ¿cómo fue ese primer día que se puso al frente del programa 'Corazón'?

Anne Igartiburu El primer día fue el 7 del 7 (julio) del 97, en el plató 7 y yo tenía 27 años. ¡San Fermín nos bendijo y seguimos en esta carrera cada día en directo!

C. Supongo que, a lo largo de estos años, han pasado muchas cosas y no solo en el formato de su programa. ¿Qué momentos han sido decisivos?

A. I. Para nosotros cada día es decisivo, pero sí es cierto que ha habido momentos clave muy importantes. Las nominaciones a los Oscar en los que España tenía especial protagonismo o el fallecimiento de grandes artistas que el público adora. Las bodas relevantes, las monarquías...

C. ¿Imaginaba que iba a estar 20 años en este formato?

A. I. ¡No imaginaba nada cuando empecé, la verdad! Venía de un programa cultural en La 2 de TVE. Y pasé a un formato de crónica social para un verano que se alargó en el tiempo

C. Apostó por mantenerse y compaginarlo con otros formatos. ¿Alguna vez ha tenido necesidad de cambiar de registro?

A. I. Tengo la suerte de poder moverme en otros registros en la tele. He presentado prime times, con los que he disfrutado mucho, y espero seguir compaginándolos, porque llenan mucho profesionalmente.

C. Dicen que el éxito es el resultado del trabajo. ¿Cuál es la clave de su éxito?

A. I. En nuestro caso, el equipo. Lo da todo cada día. Y eso se nota. También contrastar la noticia, la fidelidad a la audiencia, reflejar lo que el famoso quiere contar. ¡Todo ello en media hora y siempre en directo!

C. Después de tanto tiempo, supongo que para usted ir a TVE es como entrar en casa. Confiéseme alguna de sus costumbres antes de salir a plató.

A. I. He crecido en estas instalaciones, con este equipo, estos técnicos, en estos pasillos... Nos reímos mucho en maquillaje y peluquería, porque me maquillo poco y el ambiente es agradable. Llevo los tacones en la mano hasta el plató y, esa media hora es muy tranquila.

C. El mundo del corazón ha vivido una evolución a lo largo de estos 20 años. ¿Le gusta cómo ha cambiado?

A. I. Sí, creo que se adapta. Sobre todo con las nuevas tecnologías y las redes sociales. Es una manera distinta de entender la crónica social. Y a eso hemos sabido adaptarnos muy bien.

C. ¿Cuáles son sus personajes favoritos?

A. I. Los músicos y actores me gustan especialmente. Pero todos me llegan. Hay personajes, como Antonio Banderas, que son muy cercanos. O Manuel Díaz, que es increíblemente entrañable. O Isabel Preysler, que siempre está para lo que queramos preguntar.

C. Me consta que tiene muchos amigos, o al menos conocidos, entre los famosos. ¿Hay alguna noticia que le haya dolido especialmente tener que contar?

A. I. Sí, las muertes de Álvaro Bultó y María De Villota, por ejemplo. También el adiós a Bimba Bosé y David Delfín recientemente.

C. ¿Y la que más le ha alegrado?

A. I. Los nacimientos y las bodas nos encantan, pero te diré los Oscar de Pedro Almodóvar y Penélope Cruz. El éxito de nuestros famosos nos da mucha vida.

C. La fama que da la tele puede hacer perder la cabeza a más de uno. ¿Cómo se protege para que eso no le ocurra?

A. I. Creo que tengo gente muy buena cerca, que me muestra siempre claras las prioridades de la vida.

C. Es una experta del corazón, pero sabe proteger muy bien el suyo frente a curiosos o medios. Sin duda, una inteligente decisión que no siempre se ha entendido. ¿Lo tuvo claro desde el principio?

A. I. Creo que se ha entendido. Es, simplemente, aplicarle sentido común y coherencia. A mí me parece una buena fórmula cuando se trata de cuidar y proteger a los tuyos. Sobre todo, cuando son menores.

C. Recientemente ha viajado a La India para colaborar con el colegio donde adoptó a su hija mayor. Cuénteme cómo ha sido esta última visita.

A. I. Siempre es muy gratificante viajar a La India. Allí vemos la gran labor que hacen las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y recuperas, a ratos, la esperanza en que, entre todos, podemos conseguir mucho.

C. También me consta que es una mujer que sabe cuidarse. Corre maratones, vigila su alimentación, no hace vida social... ¿Le preocupa el paso del tiempo?

A. I. (Risas) El paso del tiempo es de lo poco que no podemos parar. Así que, además de cuidarnos por fuera, debemos cuidarnos por dentro e intentar verlo todo de manera abierta y agradecida.

C. Con la maternidad llegan cambios y entran ciertos temores. ¿Cuánto han modificado su vida sus hijos?

A. I. Los hijos son importantes. Para mí, junto a mi pareja, la familia es lo más importante. No digo nada nuevo, pero, además, creo que los hijos son grandes maestros. Nuestros espejos y el espejo en el que mirarse para aprender.

C. Estar en primera línea la convierte en dardo de muchos comentarios y no siempre son elogios. ¿Cómo se protege para que no le afecten?

A. I. Es lógico. Entramos en la casa de los espectadores todos los días casi sin pedir permiso. Ellos nos dejan entrar y son libres de opinar sobre nosotros.

C. ¿Qué es lo mas bonito que le han dicho?

A. I. Qué hago compañía. Que les gusta mucho el programa. Que soy cercana, que es lo que, además, pretendo.

C. ¿Se imagina otros 20 años en 'Corazón' o empieza a vislumbrar un futuro diferente?

A. I. Pues no lo sé. Este aniversario nos ha pillado en lo mejor de nuestra historia, creciendo en audiencia y con muchísimos proyectos. Así que iremos viendo lo que traen los próximos años.

C. Si le pregunto por su estado actual, sería...

A. I. Inquieta y agradecida siempre. Consciente de la bendición que es esta vida.

C. Dígame algo que no se conozca de usted y que nos sorprendería mucho.

A. I. ¡Poco queda ya por saber! (risas).Soy sencilla. Y sorprendo quizá por eso, cuando se me conoce un poco más.