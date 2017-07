Cindy Kimberly: "Mi primer trabajo fue con Kanye West"

1 jul 2017 andrés guerra

La historia de Justin Bieber es cierta solo a medias. Sí, él la ungió colgando una foto de ella en su Instagram y eso la catapultó a la fama, pero antes ya había protagonizado una campaña con Kanye West, marido de Kim Kardashian. Estaba predestinada a ser famosa.

Cindy Kimberly, que acaba de cumplir 18 años, es la española con más seguidores en Instagram. Solo la superan un escueto puñado de hombres, todos ellos futbolistas –menos Rafa Nadal–.

Quédense con este nombre y el exotismo de su rostro, que ha conquistado a Neels Visser, también modelo estrella del firmamento teen.

Corazón Aunque aun es muy jovencita, ya no es la niña a la que el ‘capricho’ de una estrella convirtió en famosa. ¿Cómo describiría estos meses iniciales de su carrera?

Cindy Kimberly Muy emocionantes. Me encanta tener que prepararme para estar ante los periodistas. Una vez que estás aquí, sí que sientes algo como: «¡Uau, estoy trabajando!». Pero me resulta divertido.

C. Hoy estamos para hablar de cosmética y de Flormar. Imagino que la marca ya le ha conquistado. Dígame cuáles son sus secretos de belleza imprescindibles.

C. K. La máscara de pestañas. Es mi favorita. Cualquiera que me conozca sabe que me encanta cuidar mis pestañas.

C. Madre española, padre indonesio, nacida en Holanda, pero criada en España y, ahora, recién estrenada la mayoría de edad, ya viaja por todo el mundo. ¿De dónde se siente?

C. K. Me resulta muy difícil contestar a esa pregunta, pero me considero, en mi mayor parte, española.

C. Podemos decir que un gesto de Justin Bieber en Instagram le cambió la vida. ¿Qué es lo más bonito que ha vivido en estos casi dos años?

C. K. Vivo cosas muy bonitas. Quizá viajar sea lo mejor. ¡Mi agente en España nunca sabe dónde estoy! En una ocasión se alarmaron, porque trataban de contactarme, yo estaba en Los Ángeles y no me había levantado.

Mi madre estaba sola y ha sido muy duro salir adelante"

C. Y ahora que está emparejada, ¿cómo se puede mantener una relación con esta vida tan ajetreada?

C. K. Neels (Vissers) también es modelo y coincidimos en muchas cosas, también en viajar. No es tan difícil como yo pensaba cuando comenzamos. En realidad, coincidimos siempre.

C. ¿Qué te enamoró de él?

C. K. Cuando quedamos la primera vez, gracias a un amigo en común, tenía algunos prejuicios, porque es norteamericano y pensaba que era como los demás, un poco superficial. Los chicos de mi edad son muy inmaduros. Y no fue así. Le hice de guía en Barcelona y surgió. Me gustó que sabía mucho de negocios, algo que me sorprendió con 18 años. Su primera empresa la vendió siendo un adolescente. No me mintió, porque luego lo he comprobado al conocer a su familia.

C. Su novio tiene más de dos millones de seguidores en Instagram. ¿No tienen celos uno del otro?

C. K. Yo soy más celosa que él. O lo es y no me lo dice. No me gusta que me controlen, aunque creo que hay celos que son buenos.

C. Con solo 177 publicaciones, va camino de los tres millones de seguidores en Instagram. Esto es más que Paula Echevarría, Elsa Pataky o Pau Gasol. Como personaje español, solo le superan futbolistas y Rafa Nadal. ¿No da mucho vértigo?

C. K. No atiendo tanto a Instagram. De hecho, consulto más Twitter, donde la gente conoce más mi personalidad, porque es donde hablo, no pongo fotos. Es una gran herramienta para hablar con mis seguidores, a quienes considero amigos. En Instagram es más difícil, pero en Twitter tengo dos cuentas: la verificada y otra para hablar con mis seguidores. No soy una diva.

C. Ha empezado tan joven como muchas modelos, pero directamente desde arriba. ¿Qué consejos le ha dado su madre para no perder la cabeza en el mundo de la moda?

C. K. Mi primer trabajo fue con Kanye West, antes de que me contactase Justin. Me pidió una sesión de fotos para su línea de ropa. Mi madre no se fiaba y me tuvieron que contactar los agentes del señor West. Ahora se va fiando más. A ella le asusta cuando viajo, porque le dan miedo el avión y los aeropuertos, pero se va a acostumbrando. Sabe que soy responsable y capaz de salir de una mala situación. Sabe que soy madura.

C. Igual es porque sus padres se separaron cuando era muy pequeña.

C. K. Mi madre ha sido madre soltera y, mientras estudiaba, yo trabajé de niñera para intentar ayudar en casa. Ella estaba completamente sola y ha sido muy difícil salir adelante. También sufrí acoso en el colegio. La parte buena de aquello es que así conocí a mi mejor amigo y hemos crecido defendiéndonos el uno al otro.

C. Ha protagonizado sesiones en Vanity Fair, Harper’s Bazaar, GQ… ¿Con qué sueña para los próximos meses?

C. K. En las próximas semanas. tengo un encuentro con alguien de talla internacional que ha trabajado con gente como Gigi Hadid o Beyoncé, entre otras. Es algo superimportante, iré a verlos a Nueva York y si sale, para mí será un sueño hecho realidad. También quisiera hacer un editorial de Vogue, para quienes ya he trabajado varias veces en su edición digital.

C. Lleva meses agitados con muchos viajes: Los Ángeles, Londres, Bali... ¿En qué ciudad se trabaja mejor?

C. K. En cada lugar es diferente. Me gusta mucho España por la actitud cálida de la gente. Y Londres. Creo que cada sitio tiene su encanto.

Yo soy más celosa que mi novio, pero hay celos buenos"

C. ¿Cómo se ha adaptado a vivir en Barcelona?

C. K. Me encanta y tiene mucho que ver la arquitectura, porque estoy empezando a ser fotógrafa y hay rincones maravillosos para retratar.

C. ¿Sigue con sus estudios de interpretación?

C. K. Lo intenté, pero viajo mucho y no hay manera. A corto plazo pretendo vivir con un pie en Estados Unidos y quizá tome clases allí. Y también clases de canto.

