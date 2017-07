No me gustan las citas a ciegas, creo en los flechazos

4 jul 2017 Carlos pérez-gimeno

Tamara Falcó (35) ejerció como embajadora en la presentación de la última gama de electrodomésticos de la marca LG Ultrapremiun, que están a la venta en exclusiva en El Corte Inglés.

La hija de Isabel Preysler (66) y Carlos Falcó (80), con la espontaneidad que le caracteriza, comentó que está soltera y que nunca aceptaría una cita a ciegas.

También afirmó que le gustaría enamorarse de forma natural y que, mientras llega ese flechazo, pasará este verano entre Ibiza y Cádiz.

Corazón ¿Le gustan las faenas de la casa?

Tamara Falcó No demasiado, pero sí tengo que hacerlas, las hago. Sobre todo, cuando me independicé. Pero como regresé a casa de mi madre, porque no me gusta vivir sola, ahora hago menos. Sí volviera a emanciparme, preferiría convivir con mis amigas.

C. ¿Que le gusta de la casa?

T.F. Planchar no me gusta. Además, me quemé. Lo que más me gusta y me relaja es limpiar y, sobre todo, ordenar.

C. ¿Cómo se le da la cocina?

T. F. No se me da mal. Uno de mis platos favoritos es el arroz con coliflor.

Dicen que mi madre y yo nos parecemos un montón, pero yo creo que no nos parecemos en nada"

C. ¿De novios cómo vamos?

T. F. Sigo sola.

C. Según dice su madre, es usted una mujer muy difícil.

T. F. No se de dónde se ha sacado eso mami (risas). La verdad es que me sorprendió y pensé que, ahora sí, no se me va a acercar nadie.

C. ¿Cuándo ha sido la última vez que le han pedido el teléfono?

T. F. Hace dos días, pero no estoy nada ilusionada. Es más, le dije que naranjitas de la China, porque no sé muy bien quién es. Estuvimos hablando, quiso organizar una cita, tenemos amigos comunes, pero no me interesa.

C: ¿Le gustan las citas a ciegas?

T. F. No, para nada. Es más, no he ido nunca a ninguna. Prefiero una reunión de amigos, cosas así. Yo creo en el flechazo. Me gustaría conocer a un hombre y que nos gustemos, pero de una forma normal, sin citas previas.

off we go #Jasetmoi! Tengo un día x delante muyyyyy #exciting xo no puedo contaros nada más hasta dentro de poquito! Deseadme suerte o mejor aún rezad x mi!!!!!! Una publicación compartida de Tamara Falco Preysler (@tamara_falco_) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 12:41 PST

C. ¿Nunca liga por medio de aplicaciones, que ahora están tan de moda?

T. F. Pues no. Conozco a amigas que lo han hecho y les ha salido rana. Hay mucho malévolo suelto.

C. Lo de su madre, después de tantos años, también fue flechazo.

T. F. Es cierto, lo de Mario fue flechazo y después de tantos años.

C. ¿Por qué dice su madre que es usted una chica complicada?

T. F. Pues no sé, porque es mi madre. Yo no creo que lo sea. Cierto es que fácil no soy y reconozco que tengo muchos defectos. Pienso que mi madre lo que quiere decir es que tengo carácter. Y es verdad que lo tengo. Si me preguntas a mí, también te puedo decir que mi madre es complicada. Es normal, estamos todo el día juntas y nos dicen que nos parecemos un montón. Aunque, la verdad, yo creo que no nos parecemos prácticamente en nada.

C. ¿Que planes tiene para este verano que acaba de comenzar?

T. F. Pues iré unos días a Ibiza y, otros, los pasaré en Cádiz.

C. ¿Verá a sus hermanos?

T. F. Sí, claro. Enrique viene y Julio también tiene unas fechas reservadas para que coincidamos.

Seguro que también te interesa...

Los mensajes de Tamara Falcó contra la vida material que ha levantado suspicacias

La huida de Tamara Falcó en busca de su detox espiritual

Enrique Solís, de nuevo enamorado: Tamara no, Rocío sí