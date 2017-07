Pantoja y su modisto en pie de guerra

9 jul 2017 jesús manuel ruiz

El diseñador de alta costura Eduardo Ladrón de Guevara está molesto con Isabel Pantoja (60). El motivo, la decisión de la tonadillera de no lucir ninguno de sus trajes en su reaparición en Sevilla el pasado 24 de junio. En la capital hispalense, Isabel decidió lucir tres diseños de la firma Alonso Cozar.

Pantoja dejó en el armario los siete trajes para escenario y los tres de presentación y promociones que ha realizado Ladrón de Guevara en los últimos meses. Hasta la fecha, tan solo hemos conocido dos de las confecciones para escenario y una para promociones de las que trabajó el diseñador manchego. El de promoción fue el que vimos en la entrevista en El hormiguero (Antena 3). El de escenario, el negro que uso en la puesta de largo de su gira, en Madrid.

Indignado

"Estoy decepcionado. No me esperaba está decisión de Isabel Pantoja. Su reaparición en Sevilla era muy importante. Además, estos trajes los pagó la productora, Universal, que lleva la gira de Pantoja. No he entendido la razón por la cual toma la decisión de no utilizar los trajes que paga quien la contrata y usa los de otros para dar publicidad", se queja el modista conquese. "Que no me llame más Isabel Pantoja. No le voy a hacer nada más. Yo no soy una ‘modistilla’ al uso", se sincera Eduardo.

La cantante, con un vestido de Ladrón de Guevara en Aranjuez. pinit

La versión que le ha llegado al modista es que fue Anabel Pantoja quien aconsejó a su tía y jefa sobre la decisión de utilizar vestidos de la firma Alonso Cozar. Esta revista se ha puesto en contacto con Anabel, quien desmiente, rotundamente, esta versión. "Nada que ver con la realidad. A este diseñador lo conozco desde hace unos meses. La firma me hizo el traje de la Feria de Sevilla, pero Lucas –uno de los dos creadores que están detrás de la marca– no es mi amigo. Además, aunque lo fuera, no actuaría de esa manera. No tengo nada en contra de Eduardo. Alonso Cozar me comentó que su mayor ilusión sería hacerle algo a mi tía. Y tan solo los puse en contacto. La decisión es de ella, no mía", nos explica.

Una amistad rota

Según ha podido saber 'Corazón', la artista tenía la intención de seguir estrenando el vestuario de Ladrón de Guevara en sus siguientes actuaciones: Murcia, Valencia, Bilbao y futuras contrataciones. Los acontecimientos acaecidos pueden provocar que cambie su decisión.

A las 19.00 horas del pasado jueves, Celeste, mano derecha de Isabel, se dirigió al atelier de Ladrón de Guevara para pedir los dos trajes de la tonadillera que aun tenía en su poder. En esa visita, además, el brazo ejecutor de la artista en esta misión, hizo entrega al manchego de un mantón que le había prestado a Pantoja para una de las actuaciones del regreso a los escenarios después de su paso por prisión.

