Alexa Chung y Alexander Skarsgärd rompen su relación

17 jul 2017 corazón

Después de dos años de relación, Alexa Chung y Alexander Skarsgärd han decidido tomar caminos separados. Y parece que él no ha tardado en buscarse una sutituta.

Al menos así lo revela Pâge Six, la página de 'The New York Times' dedicada a la crónica social, donde se detalla que el actor habría tenido una cita con la modelo Toni Garrn. Un nombre que les sonará porque fue pareja de Leonardo DiCaprio.

No se lo pasaron demasiado bien"

Una fuente cercana a él, sin embargo, ha revelado que la cita no fue según lo esperado, por lo que podría no haber una segunda quedada. "No se lo pasaron demasiado bien. Podría no haber una segunda cita", son las declaraciones que se recogen.

Con la ruptura de Alexa muy reciente, parece que Alexander no está preparado para emprender un nuevo viaje amoroso. Aunque eso no le impide pasar un buen rato de vez en cuando.

