17 jul 2017

"Conozco perfectamente la imagen que puedo dar. No es la mejor del mundo. Pero, sobre todo, no es la real. La verdad es muy diferente. Soy una persona muy sentimental. Me afectan muchísimo las cosas. Sé que hay gente que siempre ha pensado que soy una soberbia. Lo han confundido con otra cosa: con una premeditación, con una conciencia, de saber que lo que tú digas puede hacerles mucho daño a otras personas. Insisto: no soy mejor que nadie. Pero no sé ser de esa manera oscura y fea". Esta es una de las muchas descripciones que Terelu Campos (51) hace de sí misma y de su interior a lo largo de las casi 300 páginas de 'Frente al espejo' (Plan B), el libro en el que, gracias al periodista, gran amigo suyo y en ocasiones ‘algo más’, Kike Calleja se ha decidido a destapar sus miedos y contar los capítulos más íntimos de su vida.

El título del libro hace referencia a una canción del cantante Raphael, encargado del prólogo de esta obra. Pero también, a su propósito de que este libro sea el reflejo de lo que es y de lo que ha sido para ella su círculo más cercano.

Repasamos algunos fragmentos del libro a través de las palabras que dedica a las personas que han marcado su camino.

Uno a uno José María Borrego (su padre). "Siempre he pensado que, por encima de todo, mi padre era una buena persona. Su problema era que era una persona atormentada por sus inseguridades, por todo aquello que le impedía ser un hombre feliz. Y tenía muchos motivos para serlo (…) Siempre me han dicho que mi padre estaba enfermo. No tengo ninguna duda. Por esa razón era imposible que pidiera ayuda. Pero, pese a eso, no puedo dejar de pensar que me desgració la vida de la manera más cruel". María Teresa Campos (su madre). "¿Cuántas veces no me habrán preguntado si es difícil ser la hija de María Teresa Campos? No sé si la respuesta ha ido cambiando con los años. Lo que sé es lo que pienso a fecha de hoy: no lo sé (…) Como madre siempre se ha desvivido por darnos lo mejor. Hemos sido su prioridad. Nosotras y sus nietos. Con ellos, desde que nacieron, ha tenido una relación muy especial. De niños les contaba cuentos, les ha dedicado mucho tiempo. Quizá todo lo que en un momento dado no pudo hacer con nosotras, lo hizo posteriormente con unas personas que adora: sus tres nietos". Carmen Borrego (su hermana). "Tenemos una relación de amigas. En los últimos cuatro años, desde que se casó, nos vemos más que nunca. Incluso, como yo no tengo representante, es ella la que me echa una mano en todos esos asuntos de trabajo. Ha sufrido mucho con mi enfermedad. Ha sido mi compañía, mi todo. Y ahora ese lazo se hace más sólido con la entrada en nuestras vidas de su marido. José Carlos es una grandísima persona y el hombre que, en estos momentos, guía un poco mi vida". Alejandra Rubio (su hija). "Es el pilar de mi vida. Los últimos años han sido muy irregulares para mí en cuestiones profesionales. He vivido momentos mejores y peores. No sé dónde estaría ahora laboralmente si no existiera Alejandra. No lo sé. Sí sé que habría tenido más libertad para elegir lo que quería hacer en determinadas situaciones". Concha Luque (su abuela materna). "Cuando dicen las Campos, en realidad, deberían de decir las Luque. Sí, por mi abuela materna, Concha Luque. Mi familia ha sido un matriarcado. Sí, en el sentido de que, en aquella época, eran muy de decir eso de… 'lo que diga tu madre' o 'lo que diga tu abuela'. Y la mía, mi queridísima abuela, era una mujer con mucha personalidad. Para mí ha sido como una madre. Como otra madre más. Ella ha modelado una parte importante de lo que soy. Se lo debo a su cariño, a su educación". Alejandro Rubio (el padre de su hija). "¿Cómo no voy a querer al padre de mi hija? ¿Cómo no voy a preocuparme por él? ¿Cómo no voy a ser feliz con su felicidad? Yo me alegro, mejor dicho, me “aprovecho” con las cosas buenas que le pasan. Y sufro con él cuando le pasa algo malo. Su dolor es también el mío". Beatriz (la mujer de su ex). "¡Qué injusto! ¡Qué tremendo! No solo por el que la sufre –el cáncer– en primera persona, sino por el que está al lado de quien padece algo tan espantoso (…) De Beatriz me quedo con una gran lección ante la vida y ante la muerte. Me llevo su serenidad. Su sonrisa dulce, su gesto amable. Tras su muerte mi preocupación era por mi hija y por su padre. Se me partía el alma de pensar lo que se les venía". Jesús Hermida (uno de sus grandes maestros). "Mi relación con él cada vez era mayor. Y me encontré formando parte de su equipo de máxima confianza. Eso significaba que no había horarios y que tampoco había casi vida. El fin de semana me lo pasaba en casa escuchando cintas de cantantes noveles. No paraba. Pero no me arrepiento. Con ayuda también de mi jefe directo, Raúl, en aquel programa aprendí lo que es la televisión desde abajo. Y desde el corazón".

Portada de 'Frente al esoejo' (Plan B), el libro que habla sobre la vida de Terelu Campos. pinit

Seguro que también te interesa...

Terelu: "Las Campos somos más piña que nunca"

La sorpresa bomba que trae la segunda temporada de 'Las Campos'

La gran fiesta de cumpleaños de Terelu Campos (dos semanas después)