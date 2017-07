David Bustamante pierde los nervios y acaba a golpes con un reportero

30 jul 2017 CORAZÓN

David Bustamante ha perdido los nervios. El cantante se encuentra viviendo un momento muy delicado en su vida personal y la presión le ha superado. Según recogen las imágenes emitidas este domingo en 'Socialité', el espacio de Telecinco que conduce María Patiño, Bustamante ha tenido una bronca con Jordi Martín, uno de los colaboradores de 'Cazamariposas'.

El paparazzi es el mismo que esta semana desvelaba que David Bustamante podría estar viviendo iniciando una nueva relación. En un intento por confirmar que el cantante pasaba este fin de semana con esa supuesta nueva novia, el reportero acudió al concierto del artista de este sábado para, después, seguirle cuando abandonaba el hotel este domingo.

El encontronazo tuvo lugar en área de servicio donde Bustamante se enfrentó al paparazzi mientras la novia de éste lo grababa todo con su móvil desde el interior del vehículo. Lo que sucedió entre ambos, y el tono en el que tuvo lugar la conversión, es algo que solo ellos saben, aunque sus explicaciones posteriores son distintas.

El cántabro quiso ofrecer su versión a María Patiño y, mediente una llamada telefónica, explicó que se había sentido "humillado y vapuleado" por Jordi Martín. "Asume que se ha alterado pero que ha tenido que aguantar cómo le ha llamado subnormal o que le iba a enviar a los Miami y que ha amenazado a su familia. A raíz de todo esto junto con el acoso que dice que está sufriendo ha perdido los nervios y le ha propinado una patada".

Por su parte, Jordi Martín explicaba mediante una conexión telefónica una versión algo distinta. Asegura que el cantante le ha pegado una patada. "Nunca le he visto así. Yo no he buscado esta situación". Bustamante, explica, le acusa de "joderle la vida" por la noticia de su supuesto nuevo romance y le hace responsable de hacer daño a su hija. "mi hija me ha dicho que si tengo novia, que si ya no estoy con mami...".

Además, afirma que el extriunfito ha intentado pactar con él tras lo sucedido para que el incidente no viera la luz: "Me ha ofrecido un posado en la playa, piensa que esto le podría hundir la vida".

