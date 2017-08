Jennifer Lawrence, ¿culpable del divorcio entre Chris Pratt y Anna Faris?

9 ago 2017 CORAZÓN

Chris Pratt y Anna Faris, una de las parejas más populares de Hollywood, acaban de anunciar su separación. La pareja, que tiene un hijo en común, Jack de cuatro años, hicieron oficial el divorcio mediante un comunicado que el protagonista de 'Guardianas de la Galaxia' publicó en Facebook.

En su escrito, Pratt aseguraba sentirse "muy tristes de anunciar nuestra separación legal. Lo hemos intentado mucho tiempo y estamos realmente decepcionados. Nuestro hijo tiene dos padres que lo aman profundamente y por su salud mental queremos mantener este proceso lo más privado posible". Además, expresaba que aun siente amor por la que ha sido su mujer durante ocho años. "Todavía nos amamos, siempre nos respetaremos y nos admiraremos".

Aunque la pareja no ha desvelado las causas que les ha llevado a tomar esta dura decisión, muchos aseguran que la actriz protagonista de la serie 'Mom' no habría superado los incesantes rumores sobre la presunta relación que su marido habría mantenido con Jennifer Lawrence durante el rodaje de la película 'Passengers'.

En una entrevista reciente, Anna Faris expresó que esos rumores "me hicieron sentir muy insegura. Chris y yo hablamos mucho de eso. Nos cuesta mucho trabajo aceptar algunas cosas que conllevan ser una pareja de farándula. Recuerdo haberme sentido herida de tal manera que me molestaba. No quería aceptar que un chisme me hubiera afectado tanto".

Actualmente, Lawrence mantiene desde septiembre de 2016 una relación con el director Darren Aronofsky, con quien aseguran mantiene una relación "muy unida".

