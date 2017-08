La caída imparable de Tom Cruise

27 ago 2017 carlos gonzález

Se ha estrellado. Esta vez en sentido literal y nada más y nada menos que contra todo un edificio. Ha sido durante el rodaje de la nueva entrega de Misión imposible, en Londres. Tom Cruise dio un gran salto, pero calculó mal o le fallaron las fuerzas. El caso es que no llegó hasta la azotea que marcaba el guion.

Menos mal que le habían atado y no se rompió la crisma contra el suelo. Lo que sí se ha roto es un tobillo, según el periódico The Sun, y eso va a tener graves consecuencias. «Los daños son peores de lo que se creía al principio. Tom va a necesitar meses para recuperarse. Él es la mayor estrella de la película. Los jefes no van a tener más opción que posponer el rodaje», ha contado un empleado de la productora al medio británico.

Cruise, que siempre se ha empeñado en rodar las escenas de acción, olvida el principal motivo por el que en el cine se recurre a los especialistas: sus accidentes resultan mucho más baratos y siempre se les puede sustituir. Quizá olvida también que el pasado mes de julio cumplió 55 años, que ya no es aquel chaval al que conocimos bailando en calzoncillos en Risky Business. Tampoco pasa por su mejor momento.

Salto al vacío

Su anterior ‘resbalón’ fue hace solo unos meses, cuando estrenó La momia, película que no convenció ni a la crítica ni al público y cuyos costes de producción y promoción fueron tan brutales, que podrían causar unas pérdidas de más de 90 millones de dólares.

Se suele decir que el declive del actor empezó el 22 de mayo de 2005. Fue por culpa de otro salto. O de muchos saltos: los que dio en directo y delante de millones de telespectadores en el programa de Oprah Winfrey. Ella le miraba estupefacta mientras él botaba sobre el sofá, gesticulaba, se arrodillaba en el suelo y proclamaba su amor por Katie Holmes (38). Después de eso, ya nada fue igual. Las sombras y rumores que rodeaban su imagen pública se hicieron aun más grandes. De actor serio y respetado, pasó a convertirse en un friki. Incluso uno peligroso cuando aseguró que la psiquiatría debía ser prohibida, o cuando criticó a Brooke Shields por seguir el consejo del médico y utilizar antidepresivos para superar sus problemas.

Una vida plagada de rumores

La pertenencia del actor a la Cienciología estaba detrás de estas polémicas opiniones, así como de mil rumores sin el menor fundamento, pero que acabaron convirtiéndose en leyendas urbanas: desde que su hija Suri (11) fue concebida con semen congelado del fundador de esta religión, hasta que se comió la placenta y el cordón umbilical de la niña.

También se ha dicho que sus creencias estarían detrás de dos de sus tres divorcios –el de Nicole Kidman (50) y Katie Holmes– y que dicha iglesia hasta le habría buscado una mujer –la actriz Nazanin Boniadi (37)–, aunque la cosa no cuajó y luego ella, según Vanity Fair, fue obligada a limpiar los retretes con un cepillo de dientes como castigo.

Su primera mujer, Mimi Rogers (61), se quejó, en cambio, de la falta de sexo en su matrimonio, lo que disparó los rumores sobre su homosexualidad. Esto ha sido negado por su biógrafo Andrew Morto. También lo ha desmentido una de sus parejas menos recordadas: Cher (71). Estuvieron juntos en 1985, antes de Top Gun. Él tenía 23, ella 39, y debieron pasárselo muy bien. «Él fue uno de los cinco mejores», ha comentado la actriz y cantante sobre sus aptitudes en la cama. Eso, tratándose de alguien con tanta experiencia como ella, no está nada mal. Peor, en cambio, fue lo de Sofía Vergara (45). Cruise, después de nuestra Penélope (43), y antes de Katie Holmes, quiso casarse con ella e hizo todo lo posible por conseguirlo, pero salió corriendo. Al parecer, tantas rarezas no la convencieron o intuyó que la carrera y la vida de este gran héroe americano estaban a punto de iniciar un lento pero inexorable declive.

