El 'hackeo' al Instagram de Alba Carrillo

"Es posible que el enlace que has seguido esté roto o que se haya eliminado la página. Volver a Instagram". Este es el mensaje con el que uno se encuentra cuando intenta acceder al perfil de Alba Carrillo (@albacarrillooficial). Ese en el que nos ha contado, al detalle, sus vacaciones en las Maldivas con su 'no novio'.

Pero, desde el lunes, la cuenta de la modelo está inoperativa. Y no, no es que haya decidido darse un tiempo alejada de la red social, como sí hizo -por prescripción de su defensa judicial- hace unos meses. La razón es otra.

Tal y como su madre confesó el pasado lunes, Alba ha sufrido un 'hackeo'. Lucía Pariente escribió en su cuenta de Instagram: "Me pide Alba que os comunique: la cuenta de Instagram @albacarrillooficial ha sido 'hackeada'. Está intentado activarla de nuevo. Os manda un beso enorme y hasta pronto".

Por si Carrillo tenía poco con todos los líos con sus exparejas, ahora se le suma uno más. ¿Quién habrá querido hacerle la faena de usurpar su identidad en la red?

No lo sabemos, pero sí que ha vuelto de su descanso con las pilas cargadas y con ganas de echarle un pulso a Fonsi Nieto y Feliciano López. Sobre todo porque las informaciones sobre las intenciones de que el primero quiere pedir la custodia exclusiva de su hijo y que el segundo le puede echar una mano en los juzgados le han hecho explotar.

A su llegada al aeropuerto llamaba al tenista "papanatas" y "patético". Con el expiloto era más condescendiente y aseguraba que no iba a hablar de él "porque es el padre de mi hijo y no quiero hacer sufrir a mi hijo".

Si Feliciano es inteligente, no testificará en contra de mí"

Ayer, en 'El programa de verano', Alba decía de Feliciano: "Si es inteligente, no testificaría en contra de mí, porque tendría que mentir para decir algo malo de mí como madre, y no le interesa con lo que tiene ya encima, y además mentir en un juzgado, pero vamos, que no se descarta".

También tuvo palabras para Vallespín, su nueva pareja, con quien está encantado. "Estoy muy contenta, David es un chico muy inteligente, me entiende muy bien y en este momento de mi vida, es lo que necesito. No estoy acostumbrada a hombres inteligentes, así que es un puntazo", eran sus palabras.

