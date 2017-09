4 sep 2017 aurelio manzano

Este lunes 4 de septiembre, a las 11 de la mañana, Javier Santos, presunto hijo biológico de Julio Iglesias, dará un paso más y presentará una demanda en los juzgados de Valencia. Corazón ha hablado con él antes de que dé se presente ante la justicia.

Es la segunda vez que trata de demostrar que el cantente es su padre, pero la diferencia es que, en aquella primera ocasión, en los años 80, quien presentó la demanda fue su madre, María Edite Santos.

Corazón Va a demandar a Julio Iglesias. ¿Qué sensaciones tiene?

Javier Santos Me siento esperanzado porque, esta vez, la justicia haga honor a su nombre y actúe como tal. Estoy tranquilo, porque no tengo nada que perder y sí mucho que ganar. Y contento por haberle hecho este regalo a mi madre.

C. ¿Cuáles son los fundamentos en los que se basa esta demanda?

J.S. El principal argumento es que existe una prueba científica irrefutable que determina, al 99,9% –la más alta en este tipo de pruebas–, que soy hijo biológico de don Julio Iglesias de la Cueva. Pido que se me reconozco como tal. Tengo todo el derecho y la ley me ampara bajo el artículo 39 de la Constitución española.

C. Es la segunda vez que presenta una demanda. ¿Qué espera en esta ocasión? ¿Qué hay de diferente?

J.S. Que se haga justicia, nada más y nada menos.

C. La primera vez fue su madre, María Edite, quien presentó la demanda. ¿Ahora ha sido iniciativa suya?

J.S. Sí.

C. Desde que saliera la noticia de las pruebas de ADN, ¿ha tenido contacto con su padre o alguno de sus hermanos?

J.S. No.

C. ¿Quiénes han sido sus principales apoyo en esta nueva batalla que emprende?

J.S. Sobre todo me he apoyado en mi mujer, pero mi familia también ha jugado un papel muy importante. Tanto mi madre como mi hermano.

C. ¿Es verdad que sus amigos le han ayudado para pagar los abogados y el detective que consiguió la prueba de ADN?

J.S. Eso es falso.

C. ¿Es cierto que tiene varios ases bajo la manga para ganar la batalla? ¿Podría adelantar algo?

J.S. Sí, pero no puedo adelantar nada.

No tengo obligación de dar entrevistas, para eso ya está mi abogado"

C. ¿Por qué hasta ahora no había concedido entrevistas?

J.S. No tengo la obligación de darlas. Para eso ya está mi abogado, para responder cualquier duda que tengáis.

C. ¿Cómo se encuentra su madre?

J.S. Tranquila y expectante. Esperemos que esta vez la justicia repare los daños que en su día nos causó.

C. Dicen que los abogados de Julio le han recomendado que se haga las pruebas. ¿Tiene noticia de esto?

J.S. No.

C. ¿Le gustaría, si gana, tener una relación con su padre y sus hermanos?

J.S. No espero ningún tipo de relación.

C. ¿Cómo se plantea su futuro inmediato. ¿Volverá a cantar?

J.S. Lo de cantar nunca ha sido mi pasión, fue más por la presión a la que fui sometido de joven. Grabé varios discos y solamente uno tuvo un relativo éxito. Ya hay muchos Iglesias cantando y yo no quiero ser uno más. Ahora mismo estoy centrado en mi negocio (tienda.migimnasio.com) de Valencia, una franquicia de nutrición deportiva y moda.

C. También hace sus pinitos como 'DJ'...

J.S. Estoy estudiando un curso de Ableton live, una herramienta para producir música electrónica, que es mi verdadera pasión. Soy coleccionista de vinilos y sí, DJ desde que tengo 12 años. Aparte de promotor musical, colaboro con Hypnotica Colectiva desde hace tiempo, el colectivo más vanguardista y underground de la ciudad. También tengo una fiesta esporádica junto a mi primo, que se llama Cabanyal Resistance, en la que reivindicamos la salvación de nuestro barrio a través de la música.

C. Ha estado en Cerdeña y, casualmente, Julio ha estado unos días allí. ¿Han coincidido?

J.S. No. Yo pasé mis vacaciones allí porque mi suegros viven en ese lugar, pero no le vi.

C. En el caso de que gane, ¿luchará por la parte de la herencia que le corresponde?

J.S. No tengo que luchar por eso, legalmente me corresponde.

C. ¿Cómo definiría su vida en estos momentos?

J.S. Llevo una vida tranquila, enfocada en mi negocio en Valencia, el deporte y la música, alejado de las cámaras y centrado en mi familia, con la mujer que amo. Juntos luchamos por los mismo objetivos, llevamos una vida humilde. Y esa vida creo que es la que me pertenece, no quiero fama. No me gusta, pero voy hacer todo lo necesario para ganar este caso.

C. ¿En estos momentos se siente con fuerzas suficientes como para emprender esta batalla legal?

J.S. De no ser así, ni lo hubiese intentado. Me siento seguro, porque tengo una prueba que no se puede negar y cuento con el apoyo de mi mujer, mi familia... Y aquí en Valencia, siento el cariño de la gente, que hasta ahora todo son gestos de afecto.

C. ¿Adoptará el apellido de su padre cuando gane esta demanda?

J.S. Si todo sale bien, claro que sí. Por supuesto.

