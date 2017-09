Miranda Kerr: "Las mujeres deben arreglarse para complacer a sus hombres"

9 sep 2017 Corazón

Miranda Kerr, la que era la modelo mejor pagada del mundo, es una mujer muy tradicional. La maniquí ha sorprendido con sus confesiones sobre sobre su matrimonio con Evan Spiegel, el joven -y multimillonario- fundador de Snapchat, en una entrevista concedida a la revista 'The Edit'.

Las respuestas de Miranda, que abandonó su carrera profesional tras su matrimonio para dedicarse a su familia, impactan en un mundo en el que las mujeres luchas por alcanzar la igualdad laboral, salarial y social. "Las mujeres necesitan hacer un poco de esfuerzo y arreglarse y cuidar el vestuario para complacer a sus hombres", afirma la modelo asegurando que estar perfecta es su máxima cuando su marido está en casa y va más allá. "Me gusta que mi marido se sienta masculino. Mi abuela me enseñó que los hombres son visuales y que tienes que hacer un pequeño esfuerzo. Así que cuando Evan llega a casa, me aseguro de llevar un bonito vestido y de que las velas estén encendidas. Buscamos el tiempo para tener una agradable cena juntos".

Kerr, que ya explicó en otra entrevista que en su hogar explota "lado femenino y le pido a Evan que vaya hacia su lado masculino. Es un buen balance", ha recibido muchas críticas por estas afirmaciones que parecen sacadas de otro siglo.

La modelo australiana ha demostrado que su físico no es algo que emplee solo para garnase la vida, sino que es lo más importante para mantener a su marido contento.

Una boda íntima

Miranda Kerr y Evan Spiegel contrajeron matrimonio el 27 de mayo. Tras dos años de relación, la pareja decidió comprometerse en 2016 y rápidamente se pusieron manos a la obra para idear una ceremonia exclusiva a la que solo asistieron 50 invitados. La boda tuvo lugar en el patio interior de la casa que ya compartían durante su noviazgo.

