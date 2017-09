Antonia San Juan, un ejemplo a seguir

11 sep 2017 Alessandra pagliacci

Ojos impresos en el fondo del photocall, un atardecer ante el Palacio Real de Madrid y un lema: "Romper con los convencionalismos". La fiesta de Kenzo, celebrada en el Teatro Real, estuvo llena de estilismos que encajaban con esa consigna. Como por ejemplo, los tacones de forma casi imposible de Margaret Qualley, musa de la nueva fragancia Kenzo World e hija de la conocida Andie MacDowell.

Sin embargo, la actitud de los invitados no acompañó al espíritu con el que la firma pretendía impregnar el ambiente. Por la alfombra del evento pasaron nombres que llegan pisando fuerte al mundo celebritero, como Paula Willems, novia de Quim Gutiérrez, Rosanna Zanetti, pareja de David Bisbal y la esperadísima Linda Morselli, compañera sentimental del piloto Fernando Alonso. Ninguna de ellas quiso hablar de sus relaciones. Carecían de naturalidad a la hora de expresar lo felices que se muestran, aunque algunas no dudan en hacerlo a través de sus redes sociales.

Mucho que aprender de rostros que conocen cada recoveco de un evento público. Y si alguien sabe dar ejemplo de naturalidad, esa es Antonia San Juan. La actriz, con mucho arte, pasó de hablar de su verano en su casa de Canarias a contar sin pudor cómo le hacen proposiciones indecentes a través de las redes sociales: "Me escriben por Facebook, Instagram... haciéndome proposiciones muy explícitas. Es cierto que yo también lo fomento porque me he mostrado desnuda en Instagram".

También desmintió los rumores que la relacionaban con el músico Yeyo Bayeyo, que la acompañó a la fiesta, y al que definió con un buen amigo, y no dudó en reconocer que está deseando encontrar un «noviete» porque desde hace casi un año su "virtud sigue impoluta".

Vuelta al cole

Con el mes de septiembre recién estrenado y el otoño a la vuelta de la esquina, muchas de nuestras celebrities han comenzado a prepararse para los nuevos proyectos que tienen a la vista. La gran mayoría todavía sigue siendo una incógnita, pero poco a poco se van conociendo. Como es el caso de Hiba Abouk.

Recién llegada de sus vacaciones y algo más tapada que en la fotografía con la que consiguió escandalizar a todos sus seguidores de Instagram, la actriz llegó con gran ilusión y ganas de contar que desfilará para Andrés Sardá, conocida firma de lencería, en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, que arranca el próximo jueves 14 de septiembre: "Es la primera vez que desfilo. Voy a la aventura. Me han dicho que salga y camine como yo soy". No obstante, con una sonrisa pícara, volvió a dejar a los periodistas con otra gran incógnita: "Esta es una de las dos cosas que tenía que anunciar. La otra ya la contaré". Habrá que esperar entonces.

