Taylor Swift: Reina de la venganza y el desprecio

16 sep 2017 Carlos González

Primero borró todos los mensajes de sus redes sociales. ¿Se había vuelto loca? No, trataba de llamar la atención sobre su nuevo disco. Y lo consiguió. Después estrenó el vídeo de 'Look What You Made Me Do'. Era una cosa muy retorcida y complicada.

Pero batió todos los récords de visionados en Internet y hasta ha conseguido destronar a 'Despacito' en las listas de ventas. Había que interpretarlo y buscar los mensajes que, supuestamente, Taylor Swift (27) lanzaba contra todos y contra todo: desde su archienemiga Katy Perry hasta dos de sus ex, el DJ Calvin Harris y el actor Tom Hiddleston.

Y, por supuesto, contra Kim Kardashian y Kanye West. La pareja, según 'People', consideró "patético" que la cantante tuviera que resucitar la vieja polémica con ellos para hacer más ruido en los medios y las redes.

Rencor melódico

Ahora ha presentado otra canción. Se llama 'Ready Fot It?' y, según muchos de sus fanes, es una declaración de amor a su actial novio, Joe Alwyn (26). Dice cosas tan bonitas como: "No veo nada mejor/ Me lo quedo para siempre". Lo malo es que, ¡ay!, esta chica nunca parece olvidar el rencor e incluye versos- "Es más joven que mis ex, pero actúa como un hombre"- que todo el mundo ha creído que están dedicados, otra vez, a Harris y Huddleston, ya que ambos son bastante mayores que su actual pareja.

También Harry styles podría llevarse lo suyo cuando Swift canta: "Sabía que era un matador desde la primera vez que lo vi. Me pregunté cuántas chicas había querido y había quedado embrujadas. Pero si él es un fantasma, entonces yo puedo ser un espectro". Estas sería su respuesta al tema 'Two Ghosts"- Dos fantasmas- que el a su vez le dedicó.

La cosa no es nueva. Al revés, en su caso es todo un clásico y la lista de canciones con referencias a sus exnovio y pullas es tan larga como cansina. Parece como si Swift solo fuera capaz de escribir desde el despecho y el afán de revancha. O quizá es que ha abusado tanto de este recurso que ahora parece tan imposible no escuchar todas sus letras buscando un mensaje oculto detrás. Van aquí algunos ejemplos. En 'Dear John'- Querido John- decía: "Ahora veo que estuvo mal. ¿NO crees que con 19 años era muy joven para jugar con tus juegos oscuros y retorcidos cuando te quería tanto".

Calvis Harris y Hiddleston, los ex de la cantante. pinit

John Mayer entendió que iba dirigido a él y respondió con otra canción. Sobre su ruptura con Jake Gyllenhaal cantó: "Voy a echar de menos las peleas que empezabas y cómo yo entraba al trapo gritando que tenía razón. Tú te escondías y encontrabas la paz en algún disco indie mucho más chulo que el mío". Hasta Camilla Belle, novia de Joe Jonas, otro de sus ex, se habría llevado palos con estas estrofas. "Ella no es una santa ni lo que tú crees. Ella es una actriz. Ella es más conocida por lo que hace sobre el colchón".

No es suficiente

Tanta polémica ha despertado una que parecía olvidada. ¿Votó a Trump en las últimas elecciones? Madonna prometió sexo oral a todos los hombres que apoyaran a Hillary Clinton. Miley Cyrus dijo que se marcharía del país si ganaba el actual presidente-aunque no lo cumplió-. Eso por no citar solo dos ejemplos de la posición casi unánime que adoptaron las divas de la canción. ¿Y Taylor? No abrió la boca. No se pronunció ni tomó partido, lo que disparó todo tipo de especulaciones. La cosa empeoró por algo por lo que no tiene la culpa: muchos nazis y supremacistas blancos la consideran una diosa aria por su aspecto físico.

Ahora, Todrick Hall, un buen amigo suyo, lo ha negado todo: "Taylor, que yo sepa, nunca ha salido y ha dicho que esté a favor de Trump". Hay, sin embargo, quien exige que se pronuncie. Lo mismo ocurrió con la Marcha de las Mujeres, a la que no acudió pero apoyó en Twitter. Muchos no lo consideran bastante.