Ana Belén: "Ser la mala da mucho placer"

21 sep 2017

Protagonista de ficciones memorables, como 'Fortunata y Jacinta' (TVE), donde cerraba el último capítulo con la frase más contundente de la Historia, la actriz llegó a Vitoria con un vestido rojo pasión que no dejaba lugar a dudas: está espléndida… "pero agotada, porque por mucho que una se cuide, tiene la edad que tiene, y todo esto es una locura".

Sumida en una gira que la lleva de nuevo por América, reconoce que los tiempos desde que hiciera su última serie son muy distintos. "Mi último trabajo fue 'Petra Delicado'. Han pasado casi 20 años y eso, en esta profesión, es un mundo. Los cambios han llegado con la técnica, pero también con el ritmo de trabajo. Antes todo era más tranquilo. Ahora es frenético".

A Ana Belén (66) no le gusta que la traten como la estrella de la serie "porque es muy coral y todos tenemos una gran importancia en el desarrollo de las tramas. Porque conforman una familia disfuncional, por rica que sea, en la que cada uno esconde su secreto. Hay hijos ilegítimos, a lo mejor hay un asesino entre ellos…" ¿O una asesina? "Claro, o una asesina. Pero no puedo decir nada más: soy una tumba". Y es verdad.

Por mucho que una se cuide, tiene la edad que tiene"

Amiga de sus amigos, reconoce que, cuando comparten un secreto con ella, respeta el pacto hasta el final: "Pero luego me llevo un chasco cuando veo algunos titulares en los que se cuentan cosas que yo llevo años callando y me digo: 'Vaya, he vuelto a hacer la tonta'". A pesar de su apretada agenda, se la ve contenta, aunque apenas pise su casa. "A mi marido no le importa mientras me vea feliz. Y sabe que el trabajo me llena. Y más cuando me toca el papel de villana. ¡Ay, las malas dan mucho placer a la hora de interpretarlas, porque dan tanto juego!".

Un mito

Y como un juego, aunque intenso por las horas de trabajo, se enfrenta al rodaje cada día: "Lo que debemos de tener en cuenta es que los actores trabajamos con sentimientos, con emociones. Así que, cuando iniciamos un proyecto, convivimos como si fuéramos casi una familia en la que se vive a flor de piel. Esa sensación de compartirlo todo con la gente con la que trabajas, ese poderoso vínculo personal, me sigue fascinando".

En el reparto destacan nombres como Carlos Bardem y Pedro Alonso, además de actores más jóvenes. Preguntada si se siente tratada como una musa, un mito, por parte de algunos de ellos, advierte: "Como se le ocurra a uno de ellos tratarme así, le arreo una colleja".

Esta temporada, van a coincidir madre e hija en TVE. Marina San José participa en 'Masterchef Celebrity', junto a Bibiana Fernández y José Corbacho, entre otros, "pero no hace falta que diga quién es mi favorita para ganar, ¿no?".

Ana Belén no cocina: "Soy una negada, lo reconozco, pero es que no me gusta. Nada de nada. A mi hija le encanta y cocina muy bien".

