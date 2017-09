Gerard Depardieu: "Mataron a mi hijo por dos gramos de heroína"

22 sep 2017 Corazón

El hijo del famoso actor Gerard Depardieu falleció a los 37 años víctima de una neumonía tres días después de volver de un rodaje de Rumanía. Guillaume Depardieu era toxicómano desde la adolescencia, lo que le provocó graves problemas con la justicia, llegando a pasar tres años en prisión por tráfico de heronía,lo que le sumió en una profunda depresión.

Su vida no fue fácil y su padre ahora culpa a la justicia francesa de la muerte de su hijo. "Mataron a mi hijo por dos gramos de heroína", ha dicho muy tajante el actor francés al medio estadounidense 'The Daily Beast'. "Creo que la justicia americana es bastante mejor que la francesa. Hay una jueza, una mujer mayor, que quería hundir a los Depardieu... Era una jueza de Versalles que, de verdad, me quiso hundir a través de mi hijo. Si hubiese podido me hubiese puesto a mí las esposas", añadió.

La amargura de Gerard Depardieu se lee en su cara. Durante la entrevista, también reconoció los errores cometidos por su parte, sus problemas con el alcohol (podía tomarse 14 botellas de alcohol en un día) y la complicada infancia que vivió después de que su padre fuese alcohólico y su madre le dijera que no le quería siendo él tan solo un niño.

