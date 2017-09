22 sep 2017

Lady Gaga está viviendo uno de sus momentos más duros. La cantante sufre fibromialgia, una enfermedad degenerativa que está afectando seriamente su día a día. Los fuertes dolores físicos que siente han hecho que se vea obligada a posponer por completo su gira europea, incluido el show que tenía programado en Barcelona que tenía que haberse celebrado este jueves 21 de septiembre y que suponía el pistoletazo de salida para un intenso tour por todo el continente.

'Gaga: five foot two' ya está disponible para su visionado en el catálogo de Netflix, un documental en el que Lady Gaga explica cómo es su vida con esta enfermedad. "Paso de estar rodeada de gente tocándome todo el día, hablándome en todo momento; al silencio total. Y toda esa gente se marchará y me quedaré sola”. Las impactantes declaraciones de la artista de éxito mundial expresan cómo vive rodeada de médicos en todo momento, sobre todo para sobrellevar los dolores o los trastornos psicológicos que generan: "He tenido que aprender a llevar la paranoia, el miedo, el dolor corporal y la ansiedad”.

Gaga ha querido abrir esta ventana a su vida íntima para concienciar sobre esta enfermedad y las consecuencias que produce. Además, el documento audiovisual podemos seguir los pasos de la artista durante la promoción de su último disco y los preparativos para la actuación de la Super Bowl.

