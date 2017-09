Violencia de género en Hollywood: acusan a Ryan Phillippe de golpear a su exnovia

22 sep 2017

Ryan Phillippe, el actor popular en los noventa por su participación en la película de terrror ‘Sé lo que hicisteis el último verano’, se enfrenta a la denuncia de su expareja por violencia de género. Elsie Hewitt, de 21 años, asegura que, el pasado 4 julio cuando acudió a recoger sus cosas de la vivienda que compartía con el actor, se encontró con Philippe borracho y que le propinó una paliza. La modelo afirma que es habitual que el intérprete ingiera cocaína, éxtasis, setas alucinógenas y esteroides. Tras intentar hablar con él, este le produjo moratones al sujetar con fuerza por el brazo a la joven, después la tiró por las escaleras.

La agresión no terminó ahí. Según recoge el relato de la modelo, Ryan Phillipe levantó a la joven y volvió a tirarla contra la mismas escaleras para gritar después: “Lárgate de mi casa, puta loca”. En ese momento, Hewitt acudió a un centro médico donde fue atendida y rellenó una denuncia mediante la que consiguió una orden de alejamiento temporal. Con fuertes dolores en el pecho, abrasiones y hematomas, Elsie busca una compensación económica de más de un millón de dólares.

El actor se defiende

El exmarido de Resse Whiterspon no tardó en defenderse de las acusaciones y empleó su perfil en Twitter para hacer un comunicado oficial. "Me siento asqueado de que mi nombre pueda encontrarse en cualquier artículo donde se alegue violencia doméstica de cualquier tipo”, explica Philippe en un extenso documento en el que clasifica de “falsa” la acusación de su expareja y asegura que se trata de una “venganza” o una “táctica para obtener una importante suma de dinero”.

En su texto, Ryan Philippe explica: "Estoy triste y disgustado por las falsas acusaciones que circulan sobre mí. Desde el primer momento en el que se iniciaron estas alegaciones he cooperado plenamente con el cumplimiento de la ley y se llevó a cabo una investigación exhaustiva. Como hombre criado por una mujer en un hogar en el que los derechos de las mujeres, el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres estaban a la orden del día, me siento asqueado de que mi nombre pueda encontrarse en cualquier artículo donde se alegue violencia doméstica de cualquier tipo. He sido una figura pública durante 25 años y siempre se han dicho o escrito mentiras sobre mí y sobre mi pasado. Eso es algo que aprendes a aceptar si eliges una profesión como la mía. Esto es diferente. La violencia de género es algo muy real que encaran muchas mujeres en el mundo y nunca debería ser usada como venganza o como táctica para obtener una importante suma de dinero. Esto está mal. Ese no soy yo. Cada una de las acusaciones en mi contra es falsa”.

Publicadas las fotos de la agresión

La información recogida por la revista People incluye imágenes del cuerpo de la modelo en los que pueden apreciarse los hematomas ocasionados, supuestamente, por Ryan Philippe durante la pelea. El origen de la discusión, según apunta la publicación, fue una fiesta que tuvo lugar el 3 de julio de la que el actor se marchó tras “ser ignorado” por la modelo, tal y como explica Elsie Hewitt. Después, ella se acercó a la vivienda que compartía con el popular intérprete para recoger sus cosas en compañía de un amigo. En ese momento es cuando se produjo el enfrentamiento que terminó con la maniquí en el hospital.

