Arturo Valls: "Soy muy fan de lo 'vintage'"

No es una máquina de chistes a la que se echan unas monedas y salta con una gracia. Y uno siente que hay quienes se acercan a Arturo Valls con la idea de que está eternamente al borde de hacer un gag. Como todo cómico, tiene un lado serio en el que se cobija en la vida diaria. Pero el humor está en su naturaleza y le brota en cualquier momento. Eso sí, ese momento lo decide él.

"Pero estoy encantado con el programa, porque cambio de registro y, además, voy evolucionando según las décadas. No solo por el estilismo, también en mi relación con los participantes", comenta sobre 'Me cambio de década' (Antena 3), en la que una familia vive con las limitaciones tecnológicas propias de los años 60, 70, 80 y 90 en una casa convenientemente decorada.

Cuando llegué a Madrid era como Paco Martínez Soria"

"Yo, cuando entré en la de los 70, sufrí un 'shock', porque me vinieron a la cabeza todos los recuerdos de la casa de mis padres: las lámparas de pie, los sofás de escay, el bar… Porque teníamos una barra de bar, como en las películas americanas", recuerda.

Los 70 le han traído más recuerdos, pero son los 90 los que más le afectaron: "Para el programa me dejé perilla y fue una locura tener como invitado a Chimo Bayo… ¡Era como si el tiempo se hubiera detenido en la Ruta del bacalao!".

Teniendo en cuenta que debutó en 'Caiga quien caiga' en el 98, podría haber salido en el programa como artista invitado de la época: "No lo pensamos, pero habría sido divertido. Fueron años maravillosos. Con Wyoming y todo el equipo aprendí más en unos meses que en toda la carrera".

Ya que nos ponemos nostálgicos, le preguntamos cómo era ese Arturo que vino de Valencia a la capital en busca del éxito: "Era un poco como Paco Martínez Soria, la verdad, con mi experiencia en la radio local como único bagaje".

El 'look vintage' del programa le entusiasma: "Es que soy superfan de esa estética. Tengo un coche clásico, tocadiscos y colecciono vinilos. Soy de ir al rastro los domingos a la caza de joyitas… Incluso tengo una bici ochentera que ahora lleva mi hijo, Martín".

Y no solo por esa razón ha disfrutado de la experiencia: "Cuando ves el efecto de los móviles en las relaciones con la familia, te das cuenta de que estamos más conectados con el mundo, pero más aislados de nuestros seres queridos. Yo intento que mi hijo use la tecnología de una manera controlada, no que ella le controle a él".

