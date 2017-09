25 sep 2017

Ua sonrisa lo cura todo. Y Óscar Casas (18) tiene sonrisas para dar y regalar. A las puertas del hotel en el que se aloja, hay apostadas decenas de fanes con las baterías de sus móviles bien cargadas para hacerse selfies con él. Uno de los conductores del FesTVal confiesa que "se pasan horas esperando, con sus colchonetas y sus mantas, y siguiendo cada paso que da. Por lo visto ha colgado en su cuenta que venía hacia Vitoria y las niñas se han plantado aquí. Controlan todos sus movimientos, saben más que nosotros…".

A la salida del palacio donde ha presentado la serie Si fueras tú (TVE), hay también una muchachada provista de cámaras y regalos para su ídolo. Es la primera vez que Óscar se enfrenta a una firma de autógrafos para una masa que se mueve como el mar, a oleadas de pasión que se contagian unas a otras. Segundos antes de salir, parece tener un momento de duda. "¡Qué fuerte!", exclama perplejo pero divertido. Se para ante un espejo, se mesa el cabello para dejarlo a su gusto y sale acompañado de María Pedraza, su compañera de reparto.

El escándalo es mayúsculo: gritos, lágrimas de emoción, una interminable sucesión de fotos… Hay que sacarlo por una puerta trasera, supuestamente, secreta. Cuando sale encontramos otro grupo esperándole. Más fotos. Incluso un abrazo a una niña que llega pedaleando a la que el corazón está a punto de escapársele por su boca. El actor no pierde la sonrisa en ningún momento.

Sube al coche con cierto asombro, los ojos brillantes por una dosis de adrenalina por la que otros matarían por sentir, al menos, una vez en la vida. Le esperan miles así. Y hemos compartido el primer chute: "Mi hermano me había contado lo que era este momento. Y eso que él ha vivido situaciones malas, porque a él llegaron a arañarle… Pero una cosa es que te lo cuenten y otra muy diferente, vivirlo".

Corazón ¿Y? ¿Qué se siente?

Óscar Casas Es muy fuerte. Había firmado algún autógrafo, también me había hecho fotos con alguna fan, claro, pero nunca me había enfrentado a esta locura. ¡Uf! Tengo que aprender a asimilar estas situaciones.

C. Todo comenzó con una foto con su hermano en la playa, el pasado 18 de junio. Casi 300.000 'me gusta' y una oleada de seguidores. ¿Estamos ante un 'influencer'?

Ó.C. No, para nada. Yo me considero actor. Pero, hoy en día, no podemos obviar la fuerza de las redes. Yo trato de aprovechar lo mejor de ellas.

C. Muchos actores, como Paula Echevarría, son algo más: son una marca.

Ó.C. Es verdad. Y lo entiendo. Antes, la prensa era la que creaba una imagen de los artistas, pero ahora no. Ahora, nosotros mismos, podemos crear esa imagen compartiendo fotos, momentos… La relación con las fanes ha cambiado porque es más directa. Más sincera también.

C. ¿Pero se encarga de las redes personalmente?

Ó.C. Sí, tengo un agente para el tema publicitario, pero los 'post' los elijo y escribo yo.

C. Cuánto va a durar la etiqueta de 'hermano de Mario Casas'

Ó.C. Ni lo sé ni me preocupa. Mi hermano es mi ídolo y es mi mejor amigo. Me da consejos, me ayuda a prepararme los papeles… Cuando ensayo, me da la réplica y me guía a la hora de crear un personaje. Formamos un buen equipo: él de coach y yo aprendiendo.

C. ¿En qué se parecen?

Ó.C. En muchas cosas: somos muy competitivos, muy payasos todo el tiempo… Mi madre dice que, de los cinco hermanos, Mario y yo somos los que más nos parecemos. No solo por la cara, sino por la forma de ser.

C. ¿Y en qué son totalmente diferentes?

Ó.C. Mi hermano es una persona que logra todo lo que se propone, ya sea dejar de fumar, seguir una dieta para un papel, entrenar en el gym... A mí, todo eso me cuesta, me falta un poco de voluntad.

C. A diferencia de Ma-rio, usted ha empezado desde pequeño haciendo cine. ¿Qué ha aprendido de su hermano y qué lecciones le ha dado para crecer en un plató?

Ó.C. Mi hermano me ha enseñado a ser constante y exigente. A estudiar, a buscar más allá, dar vueltas al personaje y ver hasta dónde llegas. Pero eso es la teoría. Yo empecé a los cinco años con la serie 'Abuela de verano' (TVE) y es un aprendizaje impagable. Pero cuando llevas mucho tiempo en una serie, como me pasó en 'Águila roja' (TVE), también pillas manías, hábitos que son mejor romper si trabajas en distintas cosas.

C. Su hermana Sheila, que trabajó como abogada con García Montes, tiene una agencia de representación de actores. Su hermano Christian, que lleva la administración de la empresa, ha hecho sus pinitos en la interpretación...

Ó.C. Sí, pero no son mis agentes ni los de Mario.

C. Pero imagino que estando la familia metida en el negocio, se hablará de sus carreras en las cenas o comidas.

Ó.C. Bueno, la verdad es que los Casas podríamos ser como las Kardashian… Nos damos consejos, claro que sí, pero creo que llevamos bastante bien la separación entre los temas profesionales y los personales.

C. En 'Si fueras tú', la serie que protagoniza en TVE, el final de cada capítulo lo deciden los espectadores.

Ó.C. Me encanta esa idea, aunque, como actor, me genera un poco de vértigo. Eso sí, motiva, porque no me permite relajarme. Te dan el guion, te lo tienes que aprender y lo grabamos en nada.

C. Es el chico popular en la serie. ¿Lo era en el instituto?

Ó.C. Era normal, aunque hablaba mucho en clase. Soy extrovertido como mi personaje.

Íntimo y personal UN VICIO... La comida. Me encanta comer

La comida. Me encanta comer PLATO FAVORITO... Las albóndigas con tomate de mi madre.

Las albóndigas con tomate de mi madre. ¿COCINA? Estoy aprendiendo, porque tenemos a mi madre ‘esclavizada’ en la cocina

Estoy aprendiendo, porque tenemos a mi madre ‘esclavizada’ en la cocina UNA DEBILIDAD... Jugar con mi hermano pequeño. Me paso las mañanas con él.

Jugar con mi hermano pequeño. Me paso las mañanas con él. UN DEPORTE... El surf.

El surf. ¿POR ESO LLEVA ESE PELO? (Risas) En parte, sí. Es surfero total

(Risas) En parte, sí. Es surfero total PERO HIZO DE FUTBOLISTA EN 'EL SUEÑO DE IVÁN'. ¡Con tres dobles! No sé jugar ni me gusta. Superé el ‘casting’, pero era incapaz de dar más de dos toques.

¡Con tres dobles! No sé jugar ni me gusta. Superé el ‘casting’, pero era incapaz de dar más de dos toques. ¿NOCTURNO O MADRUGADOR? Me duermo tarde… y me levanto tarde. Sobre las 11.

Me duermo tarde… y me levanto tarde. Sobre las 11. ¿ESTUDIA O TRABAJO? Por ahora, trabajo. Me gustaría estudiar Medicina o Veterinaria, que me apasiona.

Por ahora, trabajo. Me gustaría estudiar Medicina o Veterinaria, que me apasiona. UN ACTOR. Leonardo DiCaprio. Me fascina su fuerza, su capacidad camaleónica. Si lo tuviera delante, reaccionaría como un auténtico fan.

