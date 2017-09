Pedro Pascal: "Me gustaría comprarme una casa en España"

26 sep 2017

Seguramente nunca se imaginó triunfando como lo está haciendo. Tampoco que sus fanes se agolparan gritando su nombre. Pero todo eso le está sucediendo a este chileno de 46 años. Pedro Pascal pasó hace unos días por nuestro país para presentar la película 'Kingsman', el círculo de oro y para ejercer como embajador del perfume Solo, de Loewe, al que presta su imagen, y se encontró con una ciudad que le recibía como a todo un triunfador.

Nos encontramos con él en el cine Capitol, en la Gran Vía, en medio de la locura que supone un estreno en la gran pantalla, aunque en su caso, la televisión haya obrado el milagro de convertirle en una estrella. Primero dio vida al príncipe Oberyn en 'Juego de Tronos', y después 'Narcos' le dio el espaldarazo definitivo.

Gracias a la serie, que retrata la lucha contra el narcotráfico en Colombia y que acaba de estrenar su tercera temporada, pasó a ser un rostro conocido. En ella interpreta al agente Javier Peña, un tipo controvertido pero simpático.

Paseo por Madrid

Como decimos, esta no ha sido su primera visita a nuestro país. "Vine hace años, viví aquí cuatro meses, y trabajé y todo", asegura. Tenía entonces 20 años. "Casi me quedé a vivir aquí. Fue un momento de la vida en el que tuve que tomar la decisión, y, en vez de quedarme, me fui a Nueva York a pelearme para ser actor". Le preguntamos si el impulso de venir fue por amor.

Yo soy español. Mi abuelo es vasco y mi abuela es de Mallorca"

"Me enamoré del país, no de una persona", comentó. "Yo soy español. Mi abuelo es vasco y mi abuela es de Mallorca". sentenció. "Ahora me apetece volver sin trabajar, pasármelo bien, tomarme unos vinos, probar la comida, irme al sur…", aseguraba. Tanto es así que se plantea buscar un refugio aquí. "Me gustaría comprarme una casita", comenta con una sonrisa.

No sabemos si esa idea la comparte la actriz Lena Headey –Cersei Lannister en Juego de Tronos–, con quien se le relaciona -sin confirmación alguna por su parte- desde hace más de un año.

Lo que está claro es que amigos aquí no le faltan, entre ellos, los actores Javier Cámara y Miguel Ángel Silvestre. Con este último, Pascal mantiene una estrecha amistad. "Nos conocimos en una fiesta y le dije que era fan suyo, y ahí, por ser tan pesado, nos hicimos amigos", comenta entre risas. "Lo voy a ver en el momento en el que llegue a los Ángeles", asegura.

Una lástima que el español no estuviera en Madrid estos días para ejercer de cicerone y ayudar al nuevo rey de la pequeña pantalla a recordar viejos tiempos. ♥

