La declaración de amor de Dani Rovira a Clara Lago en pleno discurso

27 sep 2017

En la ceremonia de los Premios Goya 2015 ya sucedió. El nombre de Dani Rovira se pronunció como ganador al Mejor actor de reparto y si chica, Clara Lago, no tuvo reparos en plantarle un beso en la boca -puedes recordarlo aquí- que se convirtió en uno de los momentos más comentados de la gala.

El gesto sorprendió, porque ambos habían sido siempre muy reticentes a hablar de su vida en común y se resistían a regalar a la prensa ni media seña de cariño. Así que, las palabras de él ayer, el el acto en el que fue nombrado Hijo Predilecto de Málaga, también sorprendieron.

Contigo la vida es muchísimo más bonita"

"Eres de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida, contigo la vida es muchísimo más bonita", pronunciaba Rovira muy emocionado mientras a Clara, en el patio de butacas acompañada por sus suegros, se le iluminaba la cara.

Quizá quisiera hacerlo después de la polémica generada en las redes tras la manifestación de Dani en la que aseguraba que, en ocasiones, le daba vergüenza ser español, haciendo referencia a la tauromaquia, y que su chica saliera a defenderle.

Dani había manifestado instantes antes el orgullo que sentía por este nombramiento y por ser "profeta en mi tierra", asegurando: "Estoy haciendo un esfuerzo de contención muy grande. Dicen que los jóvenes no se emocionan pero yo soy muy 'sentío' y me lo he llevado yo todo. Si yo soy Hijo Predilecto vosotros sois hermanos predilectos. Eso que os lleváis".

Además, tuvo palabras para Pablo Ráez, el malagueño que finalmente perdió la batalla contra la leucemia después de dar una lección de lucha y pundonor y de concienciar a la sociedad de la importancia de donar médula. "Lo más parecido a un profeta que he conocido y que nos ha dejado uno de los legados más maravillosos".

En el mismo acto, María Teresa Campos fue nombrada Hija Adoptiva de la ciudad que la vio nacer.

