Ellas hicieron historia ganando el Premio Nobel

26 sep 2017

Desde que en 1901 se instituyeron los Premios Nobel, 48 mujeres han sido reconocidas con dicho galardón: 12 en Fisiología o Medicina, 14 en Literatura, 2 en Física, 4 en Química y 16 con el Nobel de la Paz. Una cifra que hay quien puede considerar elevada, pero si la contraponemos con los 833 hombres y 25 organizaciones que han recibido dicho galardón, la balanza queda claramente descompensada.

Si a esto unimos que sus logros han sido en muchos casos silenciados e infravalorados, son necesarias iniciativas que pongan en valor a estas mujeres pioneras en diversas disciplinas que tanto han hecho por la igualdad de géneros.

Esta ha sido la motivación de la exposición Mujeres Premio Nobel, inaugurada el pasado jueves 21 de septiembre, en el madrileño Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), para homenajear a 12 mujeres galardonadas en las diversas disciplinas establecidas por el sueco Alfred Nobel en su testamento.

La pionera

Esta muestra que se podrá ver hasta el próximo 20 de marzo, está encabezada por Maria Slodowska-Curie (Varsovia, 1867-1934), más conocida como Marie Curie, que fue la primera mujer reconocida con un Nobel: el de Física, en 1903, compartido con su marido, Pierre Curie, y con Henri Becquerel. No fue fácil, ya que la Academia sueca se resistía a premiar a una mujer y solo la amenaza del esposo de Marie a rechazar el reconocimiento hizo que cambiaran de opinión. Ella también es la primera y única mujer que cuenta con dos Nobel, ya que en 1911 fue galardonada con el de Química.

Pionera en el campo de la radiactividad, no pudo ir a la Universidad porque no admitían mujeres, pero llegó a ser la primera profesora de la Sorbona de París. Como no podía ser de otra manera, Marie inculcó a su hija Irène los valores de la libertad y la igualdad. Así, 24 años después de ver a su madre ganar su segundo Nobel, Irène Joliot-Curie (París, 1897- 1956) ganaría el Nobel de Química, junto a su esposo, Frederic, continuando la investigación iniciada por sus padres.

Pobres entre los pobres

La exposición también dedica un apartado a Agnes Gonxha Bojaxhiu (Albania, 1910- 1997), que tras tomar los hábitos pasó a llamarse Madre Teresa de Calcuta. Fundadora de la congregación de las Misioneras de la Caridad, se ganó el cariño y la admiración de todos al dedicar su vida a los más pobres entre los pobres. La religiosa aceptó el Nobel de la Paz en 1979 "en nombre de los hambrientos, los desnudos, los que no tienen hogar... de los que se siente queridos, abandonados".

También tienen su apartado en esta muestra, comisariada por Belén Yuste y Sonnia Rivas-Caballero, Selma Lagerlöf (Suecia, 1858-1940), primera mujer reconocida con el Nobel de Literatura (1909), cuya lesión de cadera siendo una niña condicionó su infancia convirtiéndola en una lectora voraz. Al final de su vida ayudó a escapar de la persecución nazi a intelectuales alemanes refugiados en Suecia, entre los que se encontraba la futura Nobel de Literatura de 1966, Nelly Sachs (Berlín, 1891-1961).

A traves de paneles explicativos y objetos personales, también podremos adentrarnos en la vida de otras mujeres Nobel, como Wangari Maathai y Bertha von Suttner, premiadas con el de la Paz, Rita Levi-Montalcini, May-Britt Moser, Elizabeth Blackburn y Carol Greider, ganadoras en Fisiología y Medicina, y Ada Yonath, premiada en Química.

También hay un apartado especial para dos mujeres que no llegaron a alzarse con el galardón, como la española Concha Espina, propuesta en tres ocasiones al Nobel de Literatura, y la polaca Irena Sendler, que salvó a 2.500 niños judíos del Holocausto, y estuvo nominada en 2007 al Nobel de la Paz.

