Se filtran las páginas de la biografía de Chenoa donde narra su ruptura con Bisbal

27 sep 2017

Compartir en google plus

¿Accidente o campaña de 'márketing'? Difícil contestar a la pregunta, pero lo cierto es que, un día antes de que se presente la biografía de Chenoa, se han filtrado en las redes sociales unas páginas de la misma que están haciendo arder Twitter y que han convertido a la cantante en 'trending topic'.

El interés generado no se debe exclusivamente a que la artista levente pasiones entre su enorme legión de fans, sino también al contenido de las páginas concretas que han visto la luz antes de lo esperado.

Sí, porque en las mismas lo que se narra, 'casualmente', es el episodio de su ruptura con David Bisbal. Ese que aconteció justo antes de salir en chándal a la puerta de su casa a ofrecer su versión de los hechos, confirmando que su corazón estaba desocupado y roto.

Empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad, que David siempre negó"

"Y empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad, que David siempre negó; los primeros reencuentros no tan apasionados; las primeras discusiones por tonterías", es el comienzo de una de esas páginas que se ha propagado como la espuma a lo largo y ancho de Twitter.

"Una semana antes de regresar de su viaje, David me envió un ramo de flores precioso con una nota que decía algo así como "Ya llego". Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha", prosigue con su relato.

"'Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos'. Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: él me quería", se puede leer en otro de los fragmentos.

Muy fuerte la ruptura de Chenoa y Bisbal. Cambió el móvil, la anunció sin avisar y le puso los cuernos. Cabrón. #ChenoaDefectosPerfectospic.twitter.com/60cF1byZz8 — Emilio Martínez (@em_martinez7) 26 de septiembre de 2017

Esto es solo parte de lo que le espera al lector que compre 'Defectos Perfectos', la obra con la que Chenoa, que ya advirtió en su último álbum que era 'humana', quiere mostrarse tal como es al público.

Seguro que también te interesa...

Chenoa, Geno y Nuria Fergó sacan su lado más sexy

Chenoa luce cuerpazo en bikini en Instagram

Chenoa se lleva una gran sorpresa en su 42 cumpleaños