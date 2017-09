Ion Fiz: "Me gustaría vestir a Nicole Kidman"

28 sep 2017

Tiene solo 39 años, pero puede presumir de llevar tres lustros triunfando en el mundo de la moda. Entró por la puerta grande en un mundo complicado y ha logrado mantenerse.

Estos días, Ion Fiz celebra su 15 aniversario como diseñador y lo hace con una nueva colección, Dahia, que ha presentado en MBFWM, y con una presentación en el Museo Guggenheim de Bilbao, la ciudad que le vio nacer y a donde regresa siempre, porque a pesar de volar alto, intenta no despegar los pies del suelo. Allí le acompañarán Anne Igartiburu, que ejercerá de maestra de ceremonias, y Helen Lindes, que abrirá y cerrará el desfile.

Corazón Presenta una nueva colección, que además tiene carácter solidario.

Ion Fiz Es completamente solidaria, desde el minuto cero. Desde los tejidos creados en los telares en Marruecos y Melilla a la confección con las mujeres de Lal La Buya. Es solidaria y sostenible. La fundación me lo propuso en 2015 y entonces fue imposible; no podíamos coger más proyectos. Pero esta vez he aceptado el reto. Y así sales de tu zona de confort, ayudas, formas y enseñas, y estas mujeres pueden tener un futuro un poco más digno a nivel profesional.

C. Entre sus clientas hay algunas muy conocidas, y alguna que ya casi su musa, como Raquel Sánchez Silva.

I.F. Raquel es una gran amiga. Y sí, musa confidente también. Porque Raquel fue quizá la primera persona que se acercó a mí en 2002. Desde entonces nos hemos hecho inseparables.

C. Suponemos que ella estará entre quienes le acompañarán este 25 de septiembre en esa presentación que hará en Guggenheim de Bilbao. ¿Cómo va a ser?

I.F. Quiero que sea bonito y compartirlo con todos. Estoy feliz de que de Bilbao y el museo me den la oportunidad de presentar allí mi colección. Para mí es un regalo y estoy supercontento y agradecido del colofón final de lo que este año.

Hay cosas que me gustaría haber vivido más despacio"

C. Cumple 15 años, pero ¿qué recuerda de aquellos primeros días?

I.F. Me pregunto cómo pude hacer la primera colección, cómo pude ser tan valiente. Me refiero a entrar a desfilar en Cibeles, a fundar con 24 años la marca y empezar ya con el atelier de costura… Entonces no sabías por donde te daba el aire. La pasión es un gran motor y creo que eso es lo que me salvó. Me gusta mi trabajo y me entrego al 100% en las colecciones. Pero el aprendizaje y el rodaje han sido intensos.

C. Si pudiera cambiar algo, ¿qué sería?

I.F. Me vino todo muy deprisa. Si uno pudiera elegir como te surgen las cosas, yo hubiera preferido que hubiera sido todo un poco más despacio. Piensa que al año siguiente de crear la firma, entré en Pertegaz. Así que hay cosas que me hubiera gustado disfrutar más despacio… pero por lo demás, no cambiaría nada.

C. ¿A quién le gustaría vestir que no haya vestido todavía?

I.F. Nicole Kidman, Carla Bruni, Isabelle Huppert, Julianne Moore… ese perfil de mujer. Soy muy femeninas pero tienen mucha fuerza.

