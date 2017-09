Javier Merino: "Es falso que tenga novia"

28 sep 2017

El fin de semana pasado, Javier Merino, exmarido de Mar Flores, acudió a la boda del marqués de Griñon y Esther Doña. El empresario llegó en su coche acompañado por una mujer. Este hecho provocó que algunos se pensaran que estaba de nuevo enamorado y algunos medios dieron por hecho que esta era la mujer con la que estaba rehaciendo su vida sentimental.

Pero no. Ha sido él mismo quien se ha encargado de desmentir las informaciones en unas declaraciones concedidas a Beatriz Cortázar para 'ABC'. "Estoy alucinado. ¿Pero quién ha dicho esas cosas? No tengo novia, sigo solo. Además, Beatriz es abogada y me lleva algunos asuntos".

Simplemente fui a la cena con mi abogada" javier merino

Merino, sin dejar de salir de su asombro, añadía: "Estoy solo, no tengo novia ni he formalizado ninguna relación. Simplemente fui a la cena con mi abogada, con la que me llevo muy bien".

Para el que se le despierte la curiosidad de quién es la fémina que le acompañó a esa cena a la que no asistieron los hijos del protagonista, su nombre es Beatriz Grande. Y, como bien apunta Javier, es abogada.

En la velada estaban presentes también la ex de Javier, Mar, y el novio de esta, Elías Sacal, pero según testigos presenciales, no cruzaron ni media palabra. Es más, tal y como recoge Cortázar, Merino se mantuvo muy serio durante toda la celebración y apenas habló.

