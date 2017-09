29 sep 2017

Seguramente lo primero que se le vino a la cabeza tras su accidente a Pilar Magro, candidata de la provincia de Cáceres en el certamen de Miss Universo España 2017, fuera la repercusión mediática que tendría. Puede ser que no. Pero lo que está claro es que su vídeo ha dado la vuelta al mundo, llegando a alcanzar más de 88.000 visualizaciones en pocos días.

Todo comenzó mientras se encontraba desfilando elegantemente cerca de la piscina junto a sus compañeras. De repente, en un arrebato de originalidad, decidió dar una vuelta sobre sí misma cerca del bordillo y cayó directamente al agua. Corriendo, un chico se lanzó a salvar a la Miss que, avergonzada, se tapó la cara con sus manos mientras el resto de candidatas la aplaudían.

Pero tranquila Pilar, que no has sido la única Miss que ha sufrido un pequeño tropezón en público. Aquí te presentamos algunos casos más para que te consueles.

Una imagen de la modelo en una piscina. pinit

El caso más sonado en España fue el de Sofía Mazagatos. Aunque ya hayan pasado algunos años, pues ocurrió en los 90, sigue siendo algo comentado en la actualidad. Fue durante una entrevista cuando la modelo confundió estar en el candelero con estar en el "candelabro" o afirmó que "Me encanta cómo escribe Vargas Llosa. No he leído nada de él pero le sigo".

Hay una frase mítica que seguramente, en muchas ocasiones más de uno habrá utilizado la frase: "Confucio era un señor de los chinos japoneses que inventó la confusión". Pues bien, su autora se llama Giouse Cozzarelli, Miss Panamá 2009 y se convirtió en objetivo de burla durante mucho tiempo.

Pero todavía hay más. Hace tan solo dos años se viralizó un vídeo de Miss Italia 2015, Alice Sabatini, en el que afirmaba que le hubiera gustado vivir en la época de la II Guerra Mundial. Pasó a la historia por ser la Miss que dio la peor respuesta inimaginable. "Me hubiera gustado haber nacido en el 1942 para vivir la segunda Guerra Mundial. En los libros hay páginas y páginas… yo la hubiera querido vivir de verdad. Al fin y al cabo, como soy mujer, no habría tenido que hacer el servicio militar".

Sofía Mazagatos, Crystel Stewart y Alice Sabatini. pinit

Pero si volvemos a los tropiezos, Crystle Stewart, Miss Estados Unidos, también sufrió uno ante el jurado cuando se encontraba desfilando en el certamen de Miss Universo 2008. Lo mejor es que se lo tomó con un gran sentido del humor, quitando hierro al asunto: "Creo que tendré tomar unas clases de pasarela", afirmó, dando ejemplo de naturalidad ante un hecho que, al fin y al cabo, nos puede ocurrir a cualquiera.

