La carta del 'hermano' secreto de Borja Thyssen

2 oct 2017

"Hello, papá, espero que cuando recibas esta carta estés bien de espíritu y con una sonrisa en tu boca...". Así comienza la carta que Israel de Ochoa, supuesto hijo de Manolo Segura y hermanastro de Borja Thyssen, ha decidido mandar a su padre después de muchos años sin saber de él.

Hace una semana, el joven, que vive actualmente en Canadá, nos enviaba una carta en inglés, cuyo contenido es secreto, para que se la hiciésemos llegar a Segura.

Era el verano de 2009 cuando Israel llegó a España acompañado por su madre, Josefina de Ochoa, para tratar de tener un acercamiento con su padre y su hermano. Este nació en Canadá, en 1977. Es decir, cinco años antes que Borja. Allí, en su país natal, reside junto a su esposa y sus hijos, y fue criado por su madre y una tía. Según se contó en un desaparecido programa de corazón, Israel habría sido informado, desde muy pequeño, de quién era su padre biológico, pero nunca habría llegado a conocerle.

He llamado a Manolo mil veces, pero no quiere hablar conmigo"

Cuando él tenía 16 años, madre e hijo vinieron a España y se sometieron a sendas pruebas de ADN para demostrar que Josefina no mentía. Luego, cuando Israel tuvo 19 años, volvió solo y pasó un mes con Manolo en su casa. Después sin ninguna razón el contacto se rompió durante unos años. Por eso, madre e hijo cogieron un avión hasta aquí al no poder contactar con él: "Yo no he tenido nunca un padre. Le he echado de menos durante toda mi vida. Le he llamado mil veces, pero no quiere hablar conmigo", nos confesaba el joven con la voz entrecortada.

En el momento en que estalló la noticia, verano del 2009, Segura se apresuró a desmentirla públicamente: "Lo único que puedo decirte es que es absolutamente falso. Esto es algo que me han querido atribuir, pero no está nada claro y lo desmiento".

La versión de Borja

Sin embargo, el propio Borja, días después, confirmaba en una entrevista que la historia de su hermano secreto no solo era cierta, sino que se lo había contado el propio Manolo: "Nos lo dijeron a Blanca y a mí en una cena con Manuel, mi madre y amigos comunes. De esto hace más de un año y medio. Pero no se volvió a hablar del tema nunca más. En ese momento, tuve la sensación de conocer menos de lo que pensaba a Manuel".Y de hecho, su madre, la baronesa Thyssen, nada más enterarse de que Israel y Josefina estaban en nuestro país, se interesó por conocerlos y les invitó a pasar un día en su casa de Sant Feliu de Guixols (Gerona). Después, madre, hijo y nieto volvieron a Canadá esperando que, quizá, el corazón de Segura se ablandara.

Este medio ha podido hablar con la propia Josefina, quien confirma que no ha sido posible tal comunicación a lo largo de estos años. "No creo que la carta surta efecto, pero es la decisión de mi hijo y la respeto", revela durante la conversación. De hecho, y así como en un principio el joven había mostrado interés en conocer a su hermanastro Borja, ante la desidia de este –en su momento declaró que no tenía mucho interés en conocerle: "Si ese chico y yo nos viésemos ahora, tan solo seríamos simples conocidos", afirmó–, ahora solo le interesa reunirse con Manolo.

"No quiero el dinero de nadie. Solo conocer a mi padre. Es algo que llevo muy dentro. Quiero verlo antes de que muera", ha comentado a su madre. El contenido de esta carta, probablemente nunca se conocerá, pero puede que sirva para que padre e hijo se vean las caras. Israel, que en la actualidad sigue casado con su mujer, Anna, es padre de dos hijos que también, además de los de Borja, son nietos de Segura. Y estos, seguramente, querrán conocer a su abuelo algún día.

