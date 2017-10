Chenoa admite que estuvo "desacertada" en la presentación de su libro

2 oct 2017

No fue un buen día para Chenoa. La filtración de las páginas de su libro 'Defectos perfectos' en las que habla de su ruptura con David Bisbal se convirtieron en todo un reclamo para la presentación de su biografía. La presión y las preguntas sobre ese episodio concreto se convirtieron en un handicap para la extriunfita que respondió "seca y tosca" a las preguntas de los periodistas asistentes.

Ha sido la propia Chenoa la que ha confesado que estuvo "poco acertada" durante la presentación. En una entrevista en el espacio de Isabel Gemio en Onda Cero, la artista confesó: "Quería ser clara y acabé siendo seca, tosca. Fallé". El motivo, según la cantante fue que se sintió "atacada" desde la primera pregunta y que sus problemas de salud afectaron a su estado de humor, mostrándose más seria de lo normal. "Estaba nerviosa y tensa. No es excusa pero esa noche apenas había dormido, estaba con ciática. Estaba un poco malita"

Afirma que explicando lo que sucedió con Bisbal no quería hacer daño a nadie. "Parece que me he metido en la vida de los demás, pero no, es la mía", asegura justificando que después de tantos años cuente lo que hasta ahora nunca ha querido compartir de forma pública.

Bisbal, omnipresente

David Bisbal estuvo muy presente en la presentación del libro de Chenoa, 'Defectos perfectos'. Que si la ruptura, la cobra, el chándal, el móvil, los motivos, los culpables... "¿Os dais cuenta de que las balas siempre tiran para el mismo lado? ¿Por qué no le preguntáis a él? No es justo", señaló mientras recordaba que el almeriense también publicó un libro años atrás en el que hablaba de la ruptura.

Y tenía razón, aunque en su caso no entraba en tantos detalles explicando simplemente que el ritmo de trabajo era incompatible con su relación.

Seguro que también te interesa...

Chenoa: "Soy amiga de todos mis ex, bueno, de casi todos"

Se filtran las páginas de la biografía de Chenoa donde narra su ruptura con Bisbal

David Bisbal responde a Chenoa