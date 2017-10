2 oct 2017

El programa de Antena 3, 'Me cambio década', viajó a los 80. Nada resume mejor la década de ‘la movida’, televisivamente hablando, que ‘La bola de cristal’ y, sobre todo, la muerte de Chanquete en ‘Verano azul’. El resultado, lagrimones emocionados de unos padres que, por unos segundos, viajaron a su infancia con Piraña, Pancho, Javi y toda la pandilla, pintora incluida.

El ‘momentazo’ confirma que la nostalgia es un plus catódico, o digital en estos tiempos, porque las cadenas en abierto tienen en los hijos del ‘baby boom’ su público potencial. Mientras tanto, los ‘millennials’ siguen pegados a las pantallas alternativas (aunque luego se apunten al revisionismo con series como ‘Stranger things’). Pero sus padres todavía compaginan los avances con los residuos del jurásico tecnológico. ‘Viaje al centro de la tele’ es, también, prueba de este fenómeno que está por darnos muchas sorpresas…

La tele se pone seria

Carles Puigdemont se convirtió en protagonista de 'Salvados'.

Que sí, que todos nos pegamos a la pantalla cuando hay algo loco, disparatado, incluso vergonzoso. Todos tenemos nuestro punto friki y nos entretenemos con programas que nunca confesaremos ver... Pero los espectadores no buscan solo la desconexión mental, ni la territorial, como pudimos comprobar con el exitazo sin precedentes de ‘Salvados’ (La Sexta), con la apasionante entrevista de Jordi Évole al Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont: 19,4% de ‘share’, más de 3,4 millones de espectadores.

El periodista ha conseguido lo que ninguna serie o programa ha logrado esta temporada con una apuesta que confirma que la audiencia, además de diversión, valora los contenidos de calidad servidos en el momento oportuno. No solo el programa fue un éxito de audiencia, también de impacto mediático, siendo TT mundial y viralizando sus vídeos, principalmente el de la respuesta del President sobre el referéndum en Kurdistán. Nada como llegar con los deberes hechos para dejar al entrevistado en evidencia.

Un 'talent' entre costuras

TVE prepara un nuevo reality.

De pequeño veía a mi madre con los patrones de la revista ‘Burda’ y no entendía cómo podía descifrar esas líneas de colores en las que se escondían, en forma de mapas rojos y verdes, las claves de los diseños de temporada. Quienes crean que diseñar y confeccionar una prenda es labor sencilla van a tener ahora la oportunidad de demostrarlo en un nuevo ‘talent’, ‘Cosido a mano’, en el que TVE dará la oportunidad a diseñadores y diseñadoras de dar el salto a la industria textil y triunfar en el mundo de la alta costura. Bueno, y del ‘prêt-à-porter`, que no todo va a ser pasarela en esta vida… Para ello, cómo no, los concursantes deberán superar las distintas pruebas semanales y las valoraciones del jurado.

Este formato lleva ya cuatro temporadas en Reino Unido, donde han conseguido descubrir a diseñadores que han sabido incorporarse a importantes marcas del sector. Conviene recordar que la ‘marca España’ es una potencia mundial gracias a firmas superventas, moviendo cifras importantes: 200.000 empleos, 20.000 de euros en facturación.

Si tienes madera de Chanel o Balenciaga, ya puedes apuntarte al ‘casting’ en la web, www.rtve.es/cosidoamano, y esperar con los alfileres listos.

