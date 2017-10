Chenoa: 'Operación triunfar en el amor'

3 oct 2017

La cuestión no era estar en pareja sino haberme acostumbrado tanto a ella que no concebía mi vida sin una. Llevaba tanto tiempo empalmando hombres que creo que una parte de mí se había perdido. Mi idea del amor desde chiquita siempre fue muy soñadora, quería tener una familia". Así define Chenoa su afán de buscar una pareja en el libro que acaba de lanzar al mercado, 'Defectos perfectos', de Martínez Roca.

Y es que, así como su carrera profesional ha ido en ascenso en los 15 años que han pasado desde que saliera de 'Operación Triunfo', lo cierto que podría decirse que su vida sentimental ha sido un fracaso. Una palabra que ella se resiste a aceptar: "Cuando me llaman fracasada en el amor me da mucha rabia porque hay muchas mujeres y muchos hombres que se pueden sentir identificados con eso. Hoy en día no tengo pareja, supongo que no he encontrado a alguien que comparta mis valores y desde luego, me niego a quedarme en una relación que no me haga feliz. No soporto la palabra aguantar, me saca de quicio", concluye la cantante.

Pero la realidad es que, si no lo llamamos fracaso, la vida sentimental de Chenoa no ha sido afortunada. En su libro, ella misma relata quiénes han sido los hombres de su vida y por qué se han terminado esas relaciones, unas por infidelidades y otras por celos profesionales.

Amor de juventud

Según relata ella misma, su primer amor se llamaba José. Ella tenía 14 años y él era su mejor amigo. "Con él descubrí las cosas que se descubren con los primeros novios, esas tan inevitables y que asustaban a mis padres". Lamentablemente, esta relación estuvo salpicada de "discusiones con ingredientes que prefiero no recordar", cuenta la cantante. Aunque la causa de su ruptura vino cuando la cantante se enteró de que le era infiel con su mejor amiga. Mal comienzo.

Inmediatamente Chenoa participó en una audición del grupo Koan Fussion, allí conoció al que sería su segundo amor. "Él representaba la seguridad, la protección, la madurez. El respeto no importaba", relata. Este cubano estuvo siete años con la cantante hasta que ella entró en la Academia y conoció a Bisbal. "En la primera visita que nos permitieron en la Academia vinieron mi padre y él, y me dio la sensación de que tenía alguna intención oculta. Me dejó un sabor desagradable tenerle allí, en mi planeta feliz. Nuestra relación era una de las cosas de las que yo había huido despavorida", relata Chenoa, quien recuerda así la decepción al verle en la televisión.

"Cuando, tiempo después, fue a la tele a hablar de nosotros, haciéndose la víctima, ya no me importaba". Y es que cuando Luis llegó a esa Academia, ya había saltado la chispa entre los cantantes, aunque no fue hasta diciembre de ese año, en la primera salida de la Academia, cuando rompió definitivamente con el cubano. Pero según cuenta Laura, "aquello estaba roto mucho antes de Bisbal y de la Academia". Luego, una vez más ella se enteraría que, de nuevo, le habían sido infiel.

En la academia

A partir de entonces, ella estaba libre para dar rienda suelta a su amor con Bisbal. "No sé en qué momento nos dimos cuenta que había algo más que una amistad, pero sí sé que lo tuvimos claro al mismo tiempo", dice Chenoa.

Su historia de amor duró tres años. Tres años llenos de éxito en sus carreras, giras, viajes increíbles, noches en hoteles de primera categoría. Pero según la cantante, la crisis comenzó cuando el almeriense sacó su segundo disco "y empezaron a aparecer los primeros rumores de infidelidad, que David siempre negó: los primeros rencuentros no tan apasionados; las discusiones por tonterías...", relata la mallorquina, que recuerda cómo fue el final.

"Una semana antes de volver de un viaje, David me envió un ramo de flores con una tarjeta que decía: 'Ya llego'. Cuando regresó, yo estaba trabajando y al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha: 'Tengo que pensar, mejor lo dejamos'". Aquella, según relata Chenoa, fue la última vez que se vieron. Poco después David anunciaba al mundo, en una rueda de prensa en Caracas (Venezuela), que no tenía a nadie su vida.

El resto, ya forma parte de la historia del corazón. Por cierto, en este libro Chenoa reconoce que, tal y como publicamos en esta revista, ella no se enteró de la ruptura por televisión como contó en una entrevista en la revista de los 40 principales. "En aquella entrevista no expliqué bien, porque se entendió que me había enterado del fin de nuestra relación por la prensa y no fue así. Lo que me pilló por sorpresa fue el anuncio de la ruptura. Me enteré que se hacía pública cuando lo vi en la tele".

A día de hoy, y después de esas imágenes del rencuentro, son muchos los que piensan que David ha sido su gran amor.

De Álex González a Luis

Refugiada en casa de su amigo el fotógrafo Rubén Darío, en la que vivió un año, Chenoa conoció al actor Álex González. "Álex era un tío encantador. Sigue siéndolo. Empatizamos desde el primer momento. Yo comencé aquella historia con muchísimas ganas". Sin embargo las discusiones llegaron cuando la prensa se interesaba más por la vida sentimental de Álex que por su carrera.

"La noche de los Goya se acabó todo. Mostró la incapacidad de Álex para aceptar que era el novio de alguien famoso. Chenoa y Laura eran la misma persona... Ser conocido como el novio de Chenoa no era lo que él necesitaba en ese momento de su vida y nuestra historia, que no estaba suficientemente asentada, no aguantó".

Luego vendría Luis, un realizador, de larga melena con quien estuvo varios años, "Es auténtico y genuino. Me enseñó que era posible cantar y tener una vida normal". Pero en esa época ella estaba en un momento delicado profesionalmente que la desbordó y precipitó su ruptura. "Si no era capaz de estar bien conmigo ¿como lo iba a estar con mi pareja?".

A David De María, la cantante lo nombra en su libro, pero como un simple compañero de dúo. Chenoa no quiere contar que el cantante la dejó para volver con su exnovia. Alain Cornejo, otro de sus fugaces novios, que directamente no aparece en el libro, y finalmente, un piloto de una línea comercial, quien un día la dejó para irse con otra, cierran la lista de amores de la cantante de 'Soy Humana'. Habrá que esperar a que encuentre ese amor verdadero que soñó desde pequeña.

