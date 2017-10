6 oct 2017

Bella Thorne protagoniza la nueva portada de GQ México. La exchica Disney se ha desnudado para reivindicar la belleza natural. Thorne ha hecho mucho hincapié en que sus imágenes mostraran la realidad de su cuerpo, por eso pidió que no fueran retocadas.

"Pedí específicamente que no retocaran esta imagen y al verla saltan todas mis inseguridades, pero eso es natural y es humano. Ojalá todo el mundo hablara más sobre sus inseguridades para que más gente en el mundo pudiera saber que no están solos. Que está bien", ha explicado en su perfil en Instagram y añade: "Como persona pública sabes que cada vez que trabajas con una revista hay pequeños retoques, pero si pueden mostrar mi acné, cicatrices o una arruga en mi frente, la gente se verá en la foto y sabrá que no soy jodidamente perfecta, soy un ser humano".

Tan decidida está Bella Thorne a mostrarse sin retoques que incluso ha publicado varias imágenes en las que se pueden apreciar las imperfecciones de su piel.

MY SKIN IS GETTING BETTER LETS GOOOOO Una publicación compartida de BELLA (@bellathorne) el 4 de Oct de 2017 a la(s) 12:12 PDT

