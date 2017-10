Esther DoÃ±a: "Aun no me acostumbro a ser marquesa"

6 oct 2017

La primera aparición mediática de la nueva marquesa de Griñón tuvo como escenario la ciudad de Santander y, en concreto, la nueva boutique de Rosa Clará, que es quien firmó los dos vestidos que lució el pasado 22 de septiembre en su fiesta nupcial. Vestida de azul por Clará y con joyas de Suárez, Esther Doña (41 años) estaba nerviosa y eso que llevaba en la capital cántabra desde la víspera. Alojada en el Hotel Real junto a su marido Carlos Falcó (80), fue ganando confianza a medida que pasaban las preguntas y sabía salir airosa de cada una de las cuestiones.

La sorpresa de su boda secreta el pasado julio, tras un año como pareja de hecho del marqués, fue algo que "teníamos pensado desde hacía tiempo, pero es verdad que Carlos me sorprendió cuando me dijo que nos casábamos. Decidimos que ese día fuera nuestro, solo para los dos y que después ya lo celebraríamos con una fiesta junto a nuestros amigos", contó Doña.

Y añadió: "Precisamente la ausencia de los tres hijos mayores no tuvo nada que ver con nuestra boda secreta. No sé los motivos por los que no han venido, pero te aseguro que cuando Tamara viene a casa estamos todos fenomenal. De todas formas, muchos otros no pudieron acompañarnos y haremos más cenas para festejarlo".

Lee la información completa en ABC.

Seguro que también te interesa...

Esther Doña, la esposa de Carlos Falcó

Tamara Falcó, la gran ausente en la reboda de Carlos Falcó y Esther Doña

¿Qué oculta Esther Doña?