Preocupa el estado de salud de Andrés Pajares: dolores de espalda y trastorno bipolar mixto

8 oct 2017

Tiene 77 años y hace tiempo que no se le ve en televisión, Andrés Pajares tiene varios problemas de salud que le impiden hacer su vida con normalidad. El actor camina con dificultad y precisa la ayuda de Juana, su secretaria y prometida -según define el propio intérprete- para caminar.

En un vídeo publicado en 'Viva la vida', el programa que conduce Toñi Moreno en Telecinco, se puede observar lo desmejorado que está Andrés Pajares y cómo tiene que hacer alguna paradae en el camino para poder recuperar el aliento. Sin embargo, el estado de salud de Pajares podría ser más preocupante de lo que parece.

El periódico digital OKDiario se ha puesto en contaco con los hijos del actor y ha sido Andrés Burguera el que ha contestado a las preguntas sobre el estado de salud de su padre. Según recogen sus declaraciones, Pajarés está "fatal de la espalda. Lleva varios meses así. Por eso le cuesta andar y necesita ayuda". Además, revela el diagnóstico completo en el que también habla de problemas psicológicos. "Lo peor de todo es que no acepta mi ayuda prsonal. No se deja ayudar por sus hijos porque, además de su espalda, padre problemas psicológicos que están diagnosticados como un trastorno bipolar mixto. Todo esto es muy duro para mí. Desde el diagnóstico no acepta nuestra ayuda. Ni la mía ni la de mis hermanas".

