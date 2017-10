Sibi Montes: "Con mi vestido de novia no he arriesgado"

9 oct 2017

Está radiante. Es feliz con la idea de casarse y ha disfrutado de los preparativos. Sibi Montes (25), hermana de Lourdes Montes, y por tanto cuñada del diestro Fran Rivera, se casaba el sábado 7 de octubre, en Sevilla con el empresario Álvaro Sanchís.

Unos días antes del enlace nos reunimos con ella en la zona de belleza de El Corte Inglés para que nos contara cómo se estaba preparando para el gran día.

Corazón Se casa en unos días. ¿Cómo lleva los preparativos?

Sibi Montes Bien. Todo lo importante está. Siempre hay cositas de última hora que cerrar, pero todo va bien y estoy tranquila. Además, mi hermana me ha acompañado a todo, me ha aconsejado… Es una gran ayuda y una suerte tenerla.

C. ¿Se ha cuidado especialmente de cara al gran día?

S.M. Me gustan los tratamientos. Siempre he querido tener bien la piel y en El Corte Inglés como lo tienen todo, me he hecho limpieza e hidratación para tener la mejor cara posible ese día.

C. La suya no será una boda pequeña. Tienen cerca de 470 invitados.

S.M. Sí. Empezamos por 580, una barbaridad. Yo no quería, pero al final deseas que estén todos tus amigos y tenemos familias muy grandes… Finalmente lo hemos dejado en 470 porque, por suerte o por desgracia, no todo el mundo puede venir. Pero siguen siendo muchos.

C. ¿Qué la enamora de Álvaro?

S.M. Es un hombre muy trabajador, divertido, que me sabe entender y disfrutamos mucho juntos... No sé decirte qué es exactamente pero creo que eso es lo bueno: no sabes por qué, pero está ahí.

C. ¿Cómo lleva esto de la fama?

S.M. Lo lleva fatal. Se pone muy nervioso con las fotos, se quita de en medio rápidamente. No está acostumbrado.

C. El vestido es el secreto mejor guardado. El suyo lo ha hecho Roberto Diz, pero algo habrá aportado usted.

S.M. Sí, es un poco en conjunto, porque es mi amigo. Él me dijo lo que me quería hacer, pero yo le di mi idea y entre los dos hemos llegado a un punto en común.

Fran está aprovechando el tiempo que antes no tenía"

C. ¿Puede darnos detalles?

S.M. Pues no me he arriesgado. Es un traje que no va a sorprender demasiado, simplemente me quería sentir segura y bien. Es un vestido muy de novia, bastante tradicional.

C. ¿Como va Analilen, la marca que montaron usted y su hermana?

S.M. Mi hermana sigue con ella, y de hecho va a más con los trajes de flamenca. Pero yo me he desvinculado porque estoy estudiando Psicología y no me da tiempo.

C. En su despedida de soltera se llevó una sorpresa. En el avión a Mallorca se encontró con Francisco Rivera.

S.M. Sí, él era el último que me esperaba encontrar. Me monté en el avión sin saber todavía dónde iba, porque mis amigas no me lo querían decir, y me lo encontré allí, que iba a torear. Fue gracioso.

C. ¿Cómo está llevando su hermana esta nueva etapa ahora que Francisco se ha cortado la coleta?

S.M. La veo muchísimo más tranquila porque lo pasaba muy mal. Todos lo pasábamos mal. Y ahora la veo encantada. No tener que pensar en cuando se va a torear… La veo feliz.

C. ¿Y él? ¿Lo está llevando bien?

S.M. Todavía ha pasado poquito tiempo y está un poco en trance. Pero es verdad que le veo mejor de lo que pensaba. Él tiene clarísimo que va a seguir conectado con ese mundo, pero está más tranquilo, aprovechando el tiempo que antes no tenía.

C. Quizá se planteen tener otro hijo.

S.M. Ojalá, estoy deseándolo.

C. Su sobrina, Carmen, también tendrá su protagonismo en la boda, ¿no?

S.M. Sí, va a tener un papel importante. ¡A ver cómo lo lleva! (risas). Ya la veréis por allí. Tiene dos años, es muy pequeña, pero a ella le da igual todo.

C. ¿Hay alguna sorpresa preparada en la boda?

S.M. Organizadas, pocas. Pero cada vez que se celebra algo en mi familia todos cantan, así que siempre hay sorpresas de última hora, que al final es mejor aun. Va a ser una boda muy divertida, porque el hermano de Álvaro también tiene un grupo.

