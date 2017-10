Malú rompe con Gonzalo Miró

9 oct 2017

Hce casi tres años, a comienzos de 2015, saltaba la noticia: Malú (35) y Gonzalo Miró (36) eran pareja. Tres años de discreción. Tres años evitando ser pillados juntos. Sin posar en ningún 'photocall' y dando muy pocas pistas en las redes sociales de la relación que mantenían.

Algo que debía de atender a una obsesión de ella, puesto que a él le hemos visto posar en multitud de ocasiones al lado de otras parejas conocidas que ha tenido, como ha sido el caso de Natalia Verbeke, Amaia Montero, Ana Isabel Medinabeitia o Eugenia Martínez de Irujo -repasa aquí todas las parejas del periodista- Precisamente con esta última, parece que Malú guarda una cierta similitud. Ambas fueron las que han tomado la decisión de romper y dejarle compuesto y sin novia.

Sí la relación del periodista y la cantante ha tocado a su fin, tal y como ha podido saber esta revista. Este hecho, el de ocupar la posición de ‘dejado’, es lo que tiene a Gonzalo más hundido de lo que ha estado en otras ocasiones en las que se le ha acabado el amor.

Miró parece haber encontrado la vía de escape adecuada en el deporte –y en la compañía de buenas amistades–. Así le pueden ver en las imágenes que publicamos en la edición impresa de la revista 'Corazón' recién salido del gimnasio y con atuendo adecuado para sudar la camiseta.

Crisis y rumores

Cabizbajo y pensativo, quizá busca una explicación a este punto y final. Aunque lo cierto es que, a su noviazgo con Malú, siempre le han rodeado los rumores de crisis. Como si los engranajes del amor no hubiesen terminado de encajar del todo en este tiempo.

La brecha más significativa se produjo ocho meses después de comenzar. Pero, como siempre, decidieron mantenerse discretos. En silencio. Sin confirmar ni desmentir si lo suyo había terminado, si continuaban como siempre o si se encontraban en un punto muerto de la relación. De hecho, las pocas declaraciones que han concedido en este tiempo, se sitúan en los comienzos.

En Marzo 2015, durante la fiesta de presentación de la temporada de Fórmula 1, él pronunció sus primeras palabras acerca de romance: "De Malú me gusta todo". Sí, se atrevía a pronunciar su nombre. Algo que ella no hacía al revés unos días antes. "Estoy muy bien, de verdad. Agradezco el interés. Los que me conocéis, sabéis que no me siento cómoda con este tipo de cosas", se limitó a decir.

Todo este misterio y secretismo ha llevado en varias ocasiones a dudar de si seguían siendo pareja o no. Tan solo algunas imágenes 'robadas' de vez en cuando de ambos juntos paseando a sus perros daban indicios de que lo suyo con Gonzalo seguía adelante.

Incluso, hace aproximadamente un año, en el programa de Bertín Osborne Mi casa es la tuya (Telecinco), ella esquivaba, con gran habilidad, todo lo relacionado con su corazón. Al final, zanjó: "Ahora estoy a gusto porque he cumplido 34 años, te asientas como ser humano, estás más tranquilo, tienes más el control de ti mismo, de qué buscas…".

Refugio laboral

Quizá lo que ella busque sea seguir con sus proyectos profesionales. El último disco que sacó al mercado, 'Caos', fue en 2015. Ahora, parece estar más centrada en la faceta televisiva gracias a La Voz (Telecinco), que comenzó nueva temporada hace unas semanas. Allí ejerce como coach al lado de Juanes y Pablo López, que se incorporan esta temporada, y del ya veterano Manu Carrasco.

Puede que allí ella encuentre de nuevo con quién llenar el hueco que tiene en su corazón. Hay que recordar que su última pareja antes de que se cruzara Miró, fue un saxofonista que trabajaba como técnico de sonido en el programa de Mediaset.

Por su parte, él, que no parece estar como para rehacer su vida sentimental, se ha incorporado como colaborador a 'Tiempo de juego' (COPE) y trabaja también en Radio Marca y en el espacio de fútbol de TVE Estudio estadio. Lo que no ha podido ser con Malú, quizá lo cubran las jugadas de Cristiano o las polémicas de Piqué. ♥

