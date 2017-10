Ana Rosa Quintana: "Se me ha hecho tarde, si no tendría más hijos"

10 oct 2017 carlos pérez gimeno

No puede negar que está feliz: su matrimonio con Juan Muñoz no puede ir mejor. Su marido, según comentó ella misma con gran sentido del humor y la cara iluminada, "está cada día más guapo", y sus hijos están muy bien. Ana Rosa Quintana vive una gran época y eso se traduce en serenidad y felicidad.

Corazón Es madre de tres hijos. Álvaro, el mayor, se casó hace un año. ¿No la hacen a usted abuela aun?

Ana Rosa Quintana Pues que yo sepa no, todavía no les veo con muchas ganas.

C. ¿Le haría ilusión tener ya a su primer nieto o nieta?

A.R. Pues mira, yo solo puedo decir que les apoyaré en todo lo que ellos quieran. No me voy a meter en nada, porque tienen su vida. Tienen que programarla, disfrutar y hacer lo que les dé la gana. Si me dan la alegría, pues me la dan , y si no es así, pues también estará bien.

C. ¿Cómo están Juan y Jaime, sus otros hijos?

A.R. Están muy mayores, ya no tengo bebés. Es una pena que se me haya hecho un poco tarde, si no tendría más hijos. El tiempo pasa deprisa y de repente, les veo muy mayores.

C. ¿Se arrepiente de haber trabajado tanto? ¿Cree que se ha perdido algo por ese motivo?

A.R. No, porque uno es como es. Tengo un hijo de 30 años, y nunca me ha echado en cara que yo haya trabajado mucho, al revés, creo que está muy orgulloso de su madre.

C. ¿Los pequeños son buenos estudiantes?

A.R. Sí, aprueban todo. Todavía no se sabe a lo que se quieren dedicar, les gusta mucho el deporte a los dos: uno practica fútbol y el otro, boxeo.

C. También podrían ser periodistas deportivos, ¿no?

A.R. La verdad que no me meto en eso. Ellos solos lo averiguarán, ahora hay planes de estudios que sacan lo mejor de cada niño. Yo les animaré en aquello que les haga felices y sea bueno.

C. Lleva 13 años de feliz matrimonio. ¿Cómo está Juan, su marido?

A.R. ¡Está guapísimo! Muy bien, trabajando mucho.

C. Hablando de trabajo, ¿cómo se presenta la nueva temporada televisiva para usted?

A.R. La verdad es que espléndida, al menos por el momento, porque eso nunca se sabe. En la televisión nos examinamos todos los días. Pero lo cierto es que el pasado mes de septiembre, ha sido uno de los mejores.

C. Usted que la conoce bien, ¿cómo ve a Belén Esteban en estos momentos?

A.R. La veo bien, guerrera, y eso es buena señal, cuando ella está así, siempre es bueno.

C. Se ha criticado mucho la vuelta a la televisión de María Teresa Campos. ¿Qué opina de lo que se ha dicho?

A.R. Pues me parece mal. No vi el programa, sé que fue invitada, se hizo tarde y se marchó. Ya está. Ya volverá cuando ella quiera. A mí todo lo que haga María Teresa Campos me parece bien, porque se lo ha ganado durante toda su vida.

