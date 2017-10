Chenoa: "Con Bisbal vivÃ­ un amor adolescente"

12 oct 2017

Cuando pensábamos que el tema de Chenoa y David Bisbal, tras la publicación del libro 'Defectos perfectos' de ella, ya no podía dar más de sí, la propia cantante lo ha reavivado. Fue en el plató de 'El Hormiguero' (Antena 3) donde no tuvo reparos en contestar a Pablo Motos sobre todo lo relativo a aquella relación que, a día de hoy y a pesar del paso del tiempo, sigue dejando titulares.

"Entiendo que el morbo de estos capítulos exista porque nunca se ha contado toda la verdad. Pero realmente fue todo muy bonito, como un amor adolescente", contestaba en referencia a la polvareda mediática que se ha levantado al contar ciertos detalles de aquella relación que España vivió como si fuera algo personal.

Chenoa reconoció que no hizo las cosas bien, puesto que entró a la Academia de 'Operación Triunfo' y salió del brazo de un David con el que hubo 'feeling' desde el primer momento. "Hice las cosas un poco mal con mi anterior pareja, porque le dejé en Navidad -el programa empezó en octubre-. Lo cuento también en el libro. Pero ya veníamos mal de antes".

"Era muy joven, tenía 26 años y no hice las cosas bien. Con la experiencias vas haciendo mejor eso de dejar a los novios. De ahí lo de defectos perfectos, porque gracias a los defectos consigo no una perfección, pero sí una identidad con 42 años que tengo", añade al respecto.

Rompimos lo mejor que se pudo y lo hicimos mal"

Y también revela que, en el punto y final con Bisbal, tampoco estuvo acertada: "Se hizo lo mejor que se pudo y se hizo mal. Eso también se puede contar, pero no desde una perspectiva tóxica. Se cuenta como mil historias que han acabado fatal y después de muchos años las digieres de otra manera".

"No he dado todos los detalles porque creo que no era necesario. He cuidado cosas. En el libro hablo bien de todas mis parejas, pero no quería contar una fantasía, quería contar la verdad. Si todos escribiéramos un libro sería una catarsis muy buena para poder continuar con muchas cosas", concluye.

¿Seguirá dándole de sí a Chenoa la historia? Ella dice que hay detalles que no ha sacado a la luz por respeto... Veremos.

