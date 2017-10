Miley Cyrus y Liam Hemsworth posan juntos cuatro años después

12 oct 2017

Compartir en google plus

Hubo un tiempo en el que eran tan felices que decidieron prometerse, pero acabaron por romper... para volver a juntarse más tarde. Hablamos de Miley Cyrus y Liam Hemsworth que, si bien es cierto que se dieron una segunda oportunidad hace casi dos años y hemos podido ver fotos de ellos juntos desde entonces, no habían acudido a un acto publico en pareja desde 2013.

Han vuelto a hacerlo. Fue en la premiere de 'Thor: Ragnarok', película que protagoniza el hermano de Liam Chris Hemsworth, en Los Ángeles. Y, allí, fueron capaces de acaparar toda la atención y dejar en un segundo plano al propio Chris y a su mujer, Elsa Pataky.

Entre muestras de cariño y complicidad, se dejaron fotografiar por la prensa para dejar patente que, ahora sí, la relación va sobre ruedas y que están dispuestos a avanzar con paso firme.

Un par de días antes, Miley había explicado en une entrevista por qué rompieron en 2013. "Tuvimos que dejarlo. No me gusta cuando las relaciones se convierten en dos mitades que tratan de convertirse en un todo. La codependencia es algo que no va realmente conmigo", manifestó.

Seguro que también te interesa...

La polémica razón por la que Miley Cyrus lo dejó con Liam Hemsworth

Miley Cyrus: la niña mala quiere volver a ser buena

¿Se han casado en secreto Miley Cyrus y Liam Hemsworth?