Nuria Roca confiesa su relación abierta y su marido se defiende en Instagram

14 oct 2017

Juan del Val y Nuria Roca siempre se han mostrado en redes sociales como una pareja feliz. Y es así. Ambos han confesado en 'El Homiguero' (Antena 3) cuál es su secreto para mantener un matrimonio feliz.

La pareja acudió al programa de Pablo Motos para presentar el libro de Juan. "No creo que no haya nadie que no desee estar con otras personas. Nos han enseñado que si quieres a alguien no puede apetecerte estar con alguien más. Me parece muy bien a quien le suceda, pero a mí no me pasa. Como teoría irrefutable nos la inculcan, pero yo aseguro que es falsa", reza un fragmento de 'Parece mentira'.

Su lectura dio pie a que la pareja confesase que mantenían una relación abierta, mantienen relaciones extramatrimoniales consentidas. "Me he dado cuenta de que lo que está diciendo en el libro nos pasa a muchos, pero muchas veces no nos atrevemos a verbalizarlo. Es todo una cuestión de entender dónde se está y dónde se quiere estar. Esto a veces se confunde con el hecho de que quieras saber todo de la otra persona. Yo sé perfectamente a quien tengo al lado, otra cosa es que conozca los detalles. No, eso no", afirmó Nuria Roca.

"Lo que no quiero es tener a una persona al lado que no esté viva, que no desee. Quiero que desee. Otra cosa es que no quiera estar conmigo. Eso sí que no lo perdonaría. Las parejas crecen, evolucionan, maduran. Nosotros llevamos muchos años y hemos hecho un aprendizaje como pareja. Aprendemos a contarnos cosas, en cuanto a sentimientos", declaró la periodista.

Su marido añadió con una sonrisa: "Nos preguntan mucho sobre esto cuando hacemos entrevistas, tanto conjuntas como por separado, pero a mí lo que me parece más interesante es hablar con alguien que lleve 30 años de matrimonio y nunca haya sido infiel. Ahí sí que me surgen muchas preguntas",

Sus declaraciones en el programa de Antena 3 han dado mucho de qué hablar, algunos han criticado el tipo de relación de la pareja, ante lo que Juan del Val ha tenido que defenderse en su cuenta de Instagram.

... y a todo esto en "Parece mentira" hay mucho más y por eso os está gustando tanto. Gracias. #parecementiradelval Una publicación compartida de Juan (@delvaljuan) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 5:38 PDT

"Lo que me parece un tanto arriesgado es que os preocupéis por los hijos de los demás. No seáis tan condescendientes y preocupaos por los vuestros, que bastante difícil es educar para que sean felices", escribe Juan del Val. "Por lo demás, muy agradecidos a los que nos dais lecciones morales y a los que no, mucho más", termina.

