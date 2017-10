Miley Cyrus confiesa que estaba colocada en el video de 'Wreaking ball'

16 oct 2017

Miley Cyrus se ha confesado en su participación en el programa Carpool Karaoke de James Corden. La cantante ha explicado cómo ha sido su idilio con las drogas y dio respuesta a la polémica actuación junto a Robin Thicke en los MTV Video Music Awards de 2013.

Tras repasar algunos de sus éxitos mundiales como 'The Climb' o 'Party in the USA', Miley Cyrus aseguró que actualmente no fuma marihuna, aunque especificó en algunos momentos siente la necesidad de hacerlo. La cantante de Malibú explicó que durante la grabación de 'Wreking Ball', el que probablemente es su videoclip más popular, iba totalmente colcada. Además, aseguró que para las escenas en las que tenía que llorar pensó en la muerte de su mascota.

La exchica Disney confiesa además que en su polémica actuación con Robin Thicke (VMA's de 2013) no estaba bajo los efectos de la marihuana y que se trataba darle un giro más adulto a su carrera, vinculada hasta entonces a la factoria infantil.

Antes de vivir este encuentro íntimo con James Corden a bordo de su famoso Carpool Karaoke, Miley Cyrus grabó un especial acompañada de toda su familia para los episodios del mismo programa que se emiten en la plataforma Apple Music.

Miley Cyrus en su videoclip del tema 'Wreaking ball'. / D.R. Miley Cyrus estaba colocada en el rodaje del videoclip. / D.R. Cyrus niega que estuviera bajo los efectos de las drogas en esta actuación de 2013. / GTRES Miley Cyrus y su familia al completo en otra entrega de 'Carpool Karaoke'. / D.R.

