Asegura que no imaginaba que su vida sería así. Su matrimonio con Manuel Martos y la familia que han formado la han hecho más feliz incluso de lo que hubiera podido soñar. Pero Amelia Bono insiste en que la perfección no existe, porque una casa con cuatro niños siempre está llena de vida, pero a veces puede resultar caótica.

Nos encontramos con ella durante su paso por la pasarela Petite Fashion Week, donde las firmas de El Corte Inglés mostraron las últimas tendencias para los más pequeños.

Corazón ¿Es de las madres que se pirran por comprar para los más pequeños?

Amelia Bono Sí, además me encanta llevarlos iguales. Pero llega un momento en que no se puede, porque aquí tienen que heredar todos.

C. Eso le tocará a Jaime, el pequeño. ¿Cómo está?

A.B. Ya va a cumplir un año. Ahí es donde te das cuenta de que pasa el tiempo volando, pero él está bien, feliz. Es un niño tan simpático que estamos todos tontos con él.

C. ¿Algún día imaginó que su vida sería así?

A.B. No, y a la vez sí, porque me encantan los niños. Era de pensar en tener cinco o seis. No lo he hecho nada mal, ¡son cuatro! Pero no la imaginaba así de bonita, con unos hijos y un marido tan maravillosos.

C. Parece la viva imagen de la felicidad.

A.B. También tengo mis momentos. ¡Venid un día por la tarde! (risas) Ahora mi tiempo es para ellos, es lo que toca, pero estoy feliz.

C. ¿Y cómo se consigue mantener, con ese ajetreo, una relación envidiable?

A.B. Lo hace el respeto, ayudarse… No te voy a decir que todo es maravilloso, porque con cuatro y el trabajo de ambos a veces estamos un poco desbordados, y se hace cuesta arriba. No el matrimonio, sino el día a día, pero nos entendemos muy bien y nos complementamos superbien. Soy muy alemana, de orden y de horarios, porque si no con cuatro niños es imposible.

C. Cumplirán diez años de matrimonio en unos meses. ¿Ya está pensando en celebraciones?

A.B. Bueno, le he dicho a Manuel que quiero hacer un viaje, a ver si lo pilla (risas). Pero hay que celebrarlo todos los días. El día a día es el que cuenta. Hay que cuidarse, quererse, respetarse y admirarse siempre.

De mayor quiero ser como Raphael, con esa energía"

C. Su marido se dedica a la música. ¿Alguno de sus hijos apunta maneras?

A.B. Al menos uno es un artista. El tercero. Es tremendo.

C. Después de cuatro niños, ¿se plantea tener más?

A.B. De momento no. No me gusta decir nunca, pero no.

C. Su hermana Ana también ha sido mamá. ¿Cómo lo está llevando?

A.B. Nos ha sorprendido a todos. Se organiza casi mejor que yo y no se agobia. Y la niña es tan mona, tan buena... Es la princesa de la casa.

C. ¿Es una tía consentidora?

A.B. Sí, le voy a consentir todo. Que la eduque su madre, como hacen con los míos.

C. Como hija de un exministro, ¿cómo está viviendo la situación en Cataluña?

A.B. Espero que todo se normalice lo antes posible. Para mí Cataluña pertenece a España y tengo muchos amigos allí. En política prefiero no pronunciarme, pero estoy de acuerdo con mi padre.

C. Hablamos de los abuelos, ¿cómo está su suegro?

A.B. Fenomenal, con su gira e incombustible. Yo quiero ser como él de mayor, con esa energía.

