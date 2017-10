17 oct 2017

Hace apenas dos años que se conocieron y Carlos Falcó y Esther Doña ya son marido y mujer con todas las de la Ley. La primera aparición como marquesa de Griñón fue para inaugurar una nueva tienda de Rosa Clará en Santander.

En esta ubicación, Esther Doña nos desveló cómo es su nueva vida junto a Carlos Falcó.

Corazón Lo suyo no ha sido una boda sino tres. Primero se registraron como pareja de hecho, luego se casaron en secreto y por último tuvieron su gran fiesta. ¿No era más fácil haber hecho todo en un día?

Esther Doña Nos hicimos pareja de hecho porque éramos muy felices y queríamos formalizar nuestra relación pero nos parecía que era muy pronto para una boda. Carlos decidió que diéramos ese paso, pero siempre teníamos en mente llegar al matrimonio.

C. ¿En algún momento imaginó que podía ocurrirle algo parecido?

E.D. Jamás. Ninguno de los dos nos esperábamos lo que nos ha ocurrido. Somos felices y estamos viviendo nuestro sueño. Nuestros amigos nos ven y dicen que no nos hace falta nadie ya que lo pasamos muy bien juntos. También es verdad que Carlos es muy activo y entre sus vinos y aceites, la Real Academia de Gastronomía, el Círculo Fortuny y que ahora será el presidente europeo del lujo... No paramos quietos.

C. Se conocieron en una cata de vinos hace dos años. ¿Había oído hablar antes del marques de Griñón?

E.D. No, tal vez tenía una noción leve pero ni le ponía cara.

Ha podido más la ilusión por estar juntos que los miedos" esther doña

C. Los dos han roto muchas barreras para continuar su historia de amor.

E.D. Para los dos ha sido difícil porque no ha sido un camino de rosas. Ha sido una decisión muy meditada ya que nos preocupaba lo que pudieran opinar de nosotros. Lo que ocurre es que al final ha podido más nuestra ilusión por estar juntos que los miedos.

C. ¿Quién ha tirado más hacia adelante?

E.D. No hemos necesitado convencernos. Como en la vida misma, unas veces está más fuerte uno y eso luego se da la vuelta.

C. ¿A quién ha sido más complicado explicar su singular historia de amor? ¿A la familia, a los amigos...?

E.D. A todos en general porque, tal y como te decía, al principio incluso para nosotros fue difícil dar el paso por la gran diferencia de edad, pero el resultado es que estamos felices y eso se ve desde fuera. Nuestros amigos y familiares nos ven cada día son conscientes de que cada vez estamos mejor y eso nos llena.

C. Por sus circunstancias, además, pasan casi las 24 horas del día juntos. ¿No es mejor que corra un poco el aire?

E.D.

Es verdad que organizamos nuestras agendas para estar siempre juntos. Miramos nuestros compromisos y así poder acompañarnos siempre el uno al otro. Supongo que Carlos no se querrá separar nunca de su lado. ¡Ni yo del suyo! Para mí es un gran apoyo. Es la persona que quiero, me da seguridad, estabilidad, aplomo...

Nuestros matrimonios anteriores hace que ahora tengamo las ideas más claras" esther doña

C. Ambos tienen varios matrimonios en su currículo (ha sido el cuatro para Falcó y el tercero para Doña). ¿Eso hace que uno vaya con más cautela?

E.D. Nuestras experiencias anteriores nos han dado más seguridad a la hora de tener las ideas muy claras.

C. El marqués tiene cinco hijos de sus matrimonios anteriores y usted ninguno. ¿Han hablado de aumentar la familia? ¿Se ven con ganas de tener un hijo?

E.D. No tengo hijos, es verdad, pero ahora, aunque hemos dado los pasos del registro y del matrimonio aun tenemos la ilusión del principio. Es como si nos acabáramos de conocer y todavía queremos disfrutar de este momento y lo que la vida nos está dando. Tener hijos no es algo que esté en nuestros planes inmediatos.

C. ¿A qué tiene miedo?

E.D. Miedo siempre hay a lo que pueda pasar en el futuro pero no siento que a nosotros nos vaya a ocurrir nada.

C. ¿Vive pendiente de todo lo que se escribe de usted?

E.D. Al principio sí estaba más pendiente, pero llegó un día que Carlos me lo prohibió. Solo quiere que tengamos buenas noticias y alegrías porque piensa que bastantes desgracias hay en la vida. Por eso me recomendó que dejara de estar pendiente de todo y de lo que opinen. Hemos hecho muchos amigos en este tiempo y nos demuestran su apoyo a diario y te aseguro que eso es lo que realmente nos importa, lo que piense la gente que realmente nos conoce.

No me interesan las redes sociales" esther doña

C. ¿Es asidua de las redes sociales? ¿Le interesan?

E.D. No estoy en ninguna. No me interesan mucho, hay que dedicarles mucho tiempo y te aseguro que mi tiempo lo dedico a otras cosas, a disfrutar, estar bien con Carlos, saborear un buen vino...

C. A su fiesta nupcial faltaron los tres hijos mayores de su esposo. Tamara incluso dijo que no iba por motivos personales. ¿Fue motivo de disgusto?

E.D. Fue una celebración y quien pudo estar estuvo. Es cierto que hay amigos que les hubiera gustado, pero por circunstancias no estuvieron. De todas formas fue un día para la alegría y estar contentos.

C. Muchos pensarán que lo suyo más que amor es otra historia. ¿Cómo les puede convencer de lo contrario?

E.D. No intento convencer a nadie. El tiempo lo dice todo, además el amor se refleja en el rostro y en cómo está uno. A Carlos no paran de repetirle lo rejuvenecido y bien que le encuentran y a mí también me dicen que me ven mejor y muy serena. Por eso las cosas caen por sí solas en cuestión de tiempo.

C. ¿Qué le conquistó de él?

E.D. Me sigue conquistando por momentos. Es maravilloso. Es un conquistador nato, va en él, es su energía. Seduce a todos. Hace días me dijo que el día 6 era nuestro aniversario. Yo no me acordaba. Era la fecha de la primera vez que nos vimos en una cata. Siempre es él quien recuerda todo.

Carlos es un conquistador nato" esther doña

C. Muchos la comparan con Isabel Preysler. ¿Cómo es su relación?

E.D. Se lleva fenomenal con Carlos y, además, tienen una hija en común. Sé que se quieren y se respetan.

C. Supongo que sí sabía quién era Isabel Preysler.

E.D. Claro, ¡cómo no!

C. ¿Ha recibido muchas ofertas desde que se casó?

E.D. Solo quiero trabajar en aquellos proyectos que crea y me gusten. A Rosa Clará la admiro desde hace mucho. Es una luchadora española que tiene presencia en más de 80 países y además nos llevamos fenomenal.

C. ¿Cómo le gustaría verse de aquí a medio plazo?

E.D. Quiero continuar como estoy. Que Carlos mantenga su vitalidad y seguir tan feliz como hoy. Aprender cada día y conocer a gente.

Con Carlos el amor es de película" esther doña

C. ¿Qué consejo le da Falcó?

E.D.

Que sea yo misma, que sea natural, porque así enamoro a todo el mundo. Bueno esto no lo pongas...

C. ¿Pensaba que el amor era esto?

E.D. Con Carlos es un amor de película. Todo el mundo lo ve, hasta las personas que trabajan en casa. Es admiración, respeto... A veces discutimos pero enseguida se nos pasa porque Carlos tiene un carácter maravilloso. Ojalá que nos dure mucho porque cuando todo es tan perfecto a veces da miedo lo que pueda pasar.

C. ¿Es usted de las que prefiere vivir el día a día?

E.D. Totalmente. Eso también me lo ha enseñado Carlos. Hay que vivir el día a día y disfrutar al máximo.

Seguro que también te interesa...

Esther Doña: "Aun no me acostumbro a ser marquesa"

Esther Doña, la esposa de Carlos Falcó

Tamara Falcó, la gran ausente en la reboda de Carlos Falcó y Esther Doña