17 oct 2017

Penélope Cruz ha compartido con todos sus seguidores una imagen sin ropa. La actriz se ha puesto frente al objetivo de los fótgrafos Mert Alas y Marcus Piggott para protagonizar una sesión de fotos única para para edición inglesa de la revista Esquire.

En la fotografía, Penélope aparece completamente desnuda y solo una cortina evita que podamos ver las partes de su cuerpo más íntimas. Esta sensual imagen pertenece a una sesión de fotos para la revista Esquire que acompaña a una entrevista en la que la actriz ganadora de un Oscar habla de las escenas subidas de tono que protagonizó cuando solo tenía 18 años para la película 'Jamón, jamón', que acabó lanzando su carrera como actriz y en la que coincidió con el que años después se convertiría en su marido. "Por supuesto que no esperaba esas escenas, pero lo hice. Todos fueron muy respetuosos, conscientes de que yo tenía 18 años. El último día de grabación me puse a llorar porque me daba miedo no volver a trabajar como actriz. El sentimiento fue devastador", confiesa.

Thank you @ukesquire and magicians #mertandmarcus Una publicación compartida de Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) el 17 de Oct de 2017 a la(s) 1:00 PDT

Penélope asegura que le pondrá la cinta a sus hijos y que les dirá: "Existís gracias a ella'. Hablando de su familia, Cruz se descirbe como "muy española, soy muy familiar que eso es una cosa muy española, y adoro cuando hablamos todos muy alto y todos a la vez".

