Bisutería de Hollywood, 'joyas' valoradas en millones de euros

18 oct 2017

Compartir en google plus

"No es oro todo lo que reluce", suele decir el refranero español. Y en esta ocasión es cierto. En una época donde los complementos-joya brillaban por su abundancia en películas como 'Lady Hamilton', 'Lo que el viento se llevó' o 'Los caballeros las prefieren rubias', sus protagonistas lucían piezas que, aunque parecieran de oro, diamantes u otras piedras preciosas, eran solo bisutería. Como en cualquier buena obra que se precie, todo fue parte de un maravilloso decorado que tenía poco que envidiar a la realidad, al menos en cuanto a brillo.

Ahora, más de 60 años después y varias exposiciones a sus espaldas, entre las que caben destacar la de 1994 en El Corte Inglés de Castellana (Madrid), todas esas joyas saldrán a subasta el 16 y 17 de noviembre en Los Ángeles. Su valor estimado es de unos dos millones de euros, pero su verdadero atractivo reside en que han sido piezas lucidas por grandes mitos del cine como Elizabeth Taylor, Grace Kelly o Marilyn Monroe. La lista de estrellas que llevaron estas piezas es bastante extensa dado que, entre los años 30 y 40, el 90% de las joyas que aparecían en la gran pantalla estaban diseñadas por el hombre que puso en valor la bisutería sobre la alfombra roja, Eugene Joseff, más conocido como el joyero de Hollywood. Pero en la lista no solo aparece el nombre de mujeres, también el de algún hombre como Rodolfo Valentino, que llevó un cinturón diseñado por él en El hijo del caíd, o la pitillera de Clark Gable en Lo que el viento se llevó.

Estudioso de las joyas

Detrás de todo ese brillo se encontraba el afán de innovar de Eugene Joseff, que nació en Chicago en 1905 y se instaló en Hollywood a finales de los años 20. Si algo le llamó la atención de las películas de la época fue ver el contraste entre las togas romanas y los relojes de pulsera en una misma producción. Llevado por su espíritu perfeccionista, Joseff comenzó a investigar cuáles eran las joyas que se lucían en cada época histórica, estudió piezas de museos, consultó libros… Eso y su don de gentes, puesto que él y su mujer, Joan Castle, conocían a la perfección la importancia de fomentar las relaciones públicas, le llevaron a tener un gran éxito en la industria cinematográfica.

La 'salsa secreta'

Aunque en las imágenes se pueden apreciar piezas que bien podrían ser diamantes, como el collar que Marilyn Monroe lució en 'Los caballeros las prefieren rubias', o amatistas, en el de Vivian Leigh en 'Lo que el viento se llevó', Joseff no utilizó metales ni piedras preciosas para su fabricación. Todo era imitación y un toque muy suyo para engañar al ojo del público. Lo que las convierte en únicas no solo es el hecho de que las llevasen divas de Hollywood, también que cada diseño fue realizado artesanalmente con una técnica que, a día de hoy, sigue siendo secreta. Consistía en un chapado de plata envejecida que suavizaba el brillo que desprendían las joyas cuando recibían la luz de los focos del plató. Lo que les dotó de apariencia de autenticidad fue la ‘salsa secreta’ que aplicaba una vez que ya las tenía montadas. Tan reales parecían que algunas estrellas le pidieron varias piezas de su colección de bisutería prestadas para poder lucirlas sobre la alfombra roja de los Premios Oscar. Otras, en cambio, como Norma Shearer, le pidieron una reproducción en material noble. En este caso, la actriz quiso para su boda un anillo en platino igual que el que había lucido en María Antonieta (1938).

Un matrimonio perfecto

Eugene Joseff y Joan Castle eran la pareja perfecta. Al menos profesionalmente. Mientras que él se encargó de la parte artesanal, su mujer se implicó en las relaciones públicas. Creó un modelo de negocio que resultó revolucionario. Consistía en ofrecer a los estudios de cine las joyas con un contrato de alquiler. Así, una vez que se terminaba el rodaje de la película, las joyas volvían a sus manos para guardarlas o desmontarlas y utilizar partes en otras cintas. Precisamente por eso, toda la colección que diseñaron (aproximadamente tres millones de piezas) ha estado en manos de la familia Joseff durante estos años.

Desgraciadamente, Joan enviudó en 1948 cuando el avión en el que viajaba Eugene, de tan solo 43 años, se estrelló de camino a su rancho de Arizona. Aun así, siguió con el negocio y recibió varios premios por ello hasta que murió en el año 2010, a los 97 años. Entre ellos, obtuvo el premio de honor al Trabajo de toda una vida. No todos podemos ser Audrey Hepburn en 'Desayuno con diamantes' ante el escaparate de Tiffany’s, dado que no hay constancia de que ese collar, hecho realmente de perlas y diamantes, haya sido vendido o subastado, pero sí hay una pequeña posibilidad de sentirnos como Grace Kelly en Alta Sociedad. Para ello, simplemente hay que viajar a Los Ángeles y participar en la subasta. Eso sí, el dinero que se pague por esos pendientes de bisutería tampoco es algo que cualquier bolsillo se pueda permitir.

Seguro que también te interesa...

La Academia de Hollywood expulsa al productor Harvey Weinstein

Acoso sexual en Hollywood: James Van der Beek, otra víctima

Joyas con mucha magia